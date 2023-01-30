Про це повідомляють #Букви.
У Греції святкують День учителя, у США – національний День круасанів, в Азербайджані – День працівників митної служби, в Індії – День страждальців за незалежність в Індії.
Віряни вшановують пам’ять Антонія Великого, Іполіта Римського, Карла І. Також 30 січня – День трьох святителів.
Пам’ятні дати:
У 1853 році — в соборі Паризької Богоматері Наполеон III повінчався з іспанською графинею Євгенією Монтіхо.
У 1970 році у Великій Британії випробували перше спеціально сконструйоване рятувальне судно, яке згодом прослужило 40 років. Завдяки йому під час штормів вдалося врятувати життя не одній сотні людей.
У 1901 році відбулася інтронізація Шептицького до Галицького митрополита
У 1915 німецький флот вперше використав підводні човни.
У 1918 році Українська Центральна Рада ухвалила рішення про створення добровольчої української армії.
У 1930 році почалося розкуркулення заможний селян Радянською владою.
У 1933 році до влади в Німеччині прийшли націонал-соціалісти на чолі з Адольфом Гітлером.
У 1992 році у Гельсінкі Україна приєдналася до членства Наради з безпеки і співробітництва в Європі.
Також у 1992 році незалежність України визнала Ісландія.
Цього ж, 1992 року, Україна встановила дипломатичні відносини з Королівством Іспанія;
У 2004 році українською мовою було створено першу статтю Вікіпедії – Атом.
Що не можна робити:
30 січня не можна палити та викидати особисті речі – вважається, що погіршиться здоров’я.
Цього дня також не бажано позичати гроші, особливо родичам – не повернуть назад.
30 січня не варто працювати з гострими предметами – вишивати, шити, точити ножі.
Прикмети:
Тепла погода 30 січня ознаменовує початок морозів у лютому.
Якщо весь ранок хмарно – чекайте ранньої весни.
Якщо сніжить до півдня – весна буде пізньою та холодною.
30 січня іменини святкують: Антон, Антоній, Єгор, Юрій, Георгій, Іван, Антоніна.