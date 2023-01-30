30 січня в Україні святкують День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України, у світі – День допомоги хворим на проказу.

Про це повідомляють #Букви.

У Греції святкують День учителя, у США – національний День круасанів, в Азербайджані – День працівників митної служби, в Індії – День страждальців за незалежність в Індії.

Віряни вшановують пам’ять Антонія Великого, Іполіта Римського, Карла І. Також 30 січня – День трьох святителів.

Пам’ятні дати:

У 1853 році — в соборі Паризької Богоматері Наполеон III повінчався з іспанською графинею Євгенією Монтіхо.

У 1970 році у Великій Британії випробували перше спеціально сконструйоване рятувальне судно, яке згодом прослужило 40 років. Завдяки йому під час штормів вдалося врятувати життя не одній сотні людей.

У 1901 році відбулася інтронізація Шептицького до Галицького митрополита

У 1915 німецький флот вперше використав підводні човни.

У 1918 році Українська Центральна Рада ухвалила рішення про створення добровольчої української армії.

У 1930 році почалося розкуркулення заможний селян Радянською владою.

У 1933 році до влади в Німеччині прийшли націонал-соціалісти на чолі з Адольфом Гітлером.

У 1992 році у Гельсінкі Україна приєдналася до членства Наради з безпеки і співробітництва в Європі.

Також у 1992 році незалежність України визнала Ісландія.

Цього ж, 1992 року, Україна встановила дипломатичні відносини з Королівством Іспанія;

У 2004 році українською мовою було створено першу статтю Вікіпедії – Атом.

Що не можна робити:

30 січня не можна палити та викидати особисті речі – вважається, що погіршиться здоров’я.

Цього дня також не бажано позичати гроші, особливо родичам – не повернуть назад.

30 січня не варто працювати з гострими предметами – вишивати, шити, точити ножі.

Прикмети:

Тепла погода 30 січня ознаменовує початок морозів у лютому.

Якщо весь ранок хмарно – чекайте ранньої весни.

Якщо сніжить до півдня – весна буде пізньою та холодною.

30 січня іменини святкують: Антон, Антоній, Єгор, Юрій, Георгій, Іван, Антоніна.