Сьогодні у храмах Православної церкви України лунає молитва за перемогу, захист від нашестя чужинців та за мир для України.

Про це повідомив архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник ПЦУ Євстратій у Facebook.

За його словами, 24 січня предстоятель Православної церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній благословив, щоб 30 січня в усіх храмах зачитали особливі молитви за Україну.

Перша молитва за Україну – “Коли Батьківщина в небезпеці”. У ній просять Бога зміцнити наш народ, благословити його справи, примножити славу його перемогою над ворогом, зміцнити нашу державу, збережи військо, захисників нашого народу та подай нам усе, що просимо для порятунку. Також сьогодні моляться за примирення ворожнечі й утвердженні миру.

Друга молитва – “Про визволення від нашестя чужинців”. У ній звертаються до Бога, оскільки “вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші”. У цій молитві просять сил і звитяги нашим військовим, зникнення ворогів України.

“Погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною”, – просять у цій молитві.