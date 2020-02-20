Величезні витрати кандидата в президенти США Майка Блумберга на рекламу дають йому можливість показувати більше 30 тисяч оголошень щохвилини.

Про це повідомляє американська щоденна газета The Washington Post.

З того моменту, як мільярдер, засновник та власник інформаційного агентства Bloomberg Майк Блумберг вступив в президентську гонку, він уже витратив на рекламу в Інтернеті та по телевізору близько 233 млн доларів. З них на рекламу по ТБ — 183 млн доларів.

При цьому інші кандидати від демократичної партії (Байден, Буттіджіч, Габбард, Клобучар, Сандерс, Стейер та Уоррен) разом витратили на рекламу на телебаченні та в Інтернеті близько 100 млн доларів. Це майже в три рази менше, ніж на рекламу витрачає один Блумберг. Майже половина цієї суми (49 млн доларів) витратив на рекламу інший мільярдер-кандидат в президенти — Том Стейер.

Для порівняння, чинний президент Дональд Трамп станом на середину лютого витратив на рекламу всього 19 млн доларів — в 13 разів менше, ніж Блумберг. Витрати Блумберга тільки на рекламу в соціальній мережі Facebook в три рази перевищують загальні витрати Трампа.

З 9 по 16 лютого Блумберг витратив на рекламу за допомогою Google в 5,4 млн доларів. Це в кілька разів більше, ніж витрачали його конкуренти.

Такі колосальні витрати дозволяють йому домогтися результату в 30 тисяч рекламних оголошень, що демонструються Google та Facebook щохвилини. Всього з початку року ці платформи обслужили 2 млрд його рекламних оголошень.

За півтора місяці Блумберг витратив на рекламу на онлайн-платформи (спонсорські пости, настройка результатів пошуку Google, оголошення в стрічках Facebook та Instagram, відеореклама на YouTube) 50 мільйонів доларів.

Також щоб проілюструвати, про яку кількість показаної реклами тільки в Інтернеті йдеться, журналісти зробили лічильник, який показує, скільки оголошень Майка Блумберга було переглянуто з моменту відкриття новини.