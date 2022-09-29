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30 вересня у Кремлі підпишуть договори про входження до складу РФ нових територій – Пєсков

У п'ятницю, 30 вересня, Кремль планує офіційно оголосити про анексію окупованих частин територій чотирьох українських областей.

Четвер, 29 вересня 2022, 13:28
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Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на заяву речника президента РФ Дмитра Пєскова.

Згідно з повідомленням Пєскова, 30 вересня о 15:00 у Кремлі розпочнеться офіційна церемонія підписання договорів про приєднання до Росії нових територій”.

Пєсков уточнив, що мовиться про 4 території, де нещодавно пройшли “референдуми”. Тобто, йдеться про тимчасово окуповані території України у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Окрім цього, на церемонії очікується ще також “масштабний виступ Путіна”.

ДОВІДКА: з 23 по 27 вересня на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей відбулись псевдореферендуми щодо приєднання цих областей до Росії.

За “результатами” фіктивних голосувань, більшість мешканців тимчасово окупованих територій начебто хочуть приєднання до РФ.

Однак, згідно з численними даними, “голосування” відбувалось з порушеннями і “проголосувати” проти приєднання було фактично неможливо. Зокрема міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у псевдореферендумі взяли участь лише 0,5% місцевих мешканців.

Теги: Росія, анексія, Дмитро Пєсков, приєднання до Росії, російська окупація, Україна, Кремль

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