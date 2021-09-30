30 вересня в Україні відзначають День бібліотеки та День усиновлених дітей, а християни вшановують пам'ять Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1452 — У друкарні Йогана Ґутенберґа вийшла в світ перша в Європі друкована книга — Біблія.

1876 — Журнал “Київська старовина” вперше опублікував біографію Григорія Сковороди.

1895 — Мадагаскар став протекторатом Французької республіки.

1919 — Рада народних міністрів УНР на чолі з соціал-демократом Ісааком Мазепою ухвалила законопроєкт про скасування станів в Україні.

1920 — Армія УНР звільнила Жмеринку.

1929 — Британська служба “Бі-бі-сі” уперше провела телетрансляцію.

1929 — У Франкфурті-на-Майні німецький авіаконструктор Фрітц фон Опель зробив політ на планері з ракетними двигунами. За 75 секунд польоту він подолав відстань 3 км.

1944 — Засновано агентство Франс Пресс — одне з провідних інформаційних агентств світу.

1954 — Став до ладу перший атомний підводний човен “Наутілус” (США).

1967 — вперше в космосі здійснено автоматична стиковка космічних апаратів, ними стали радянські “Космос-186” і “Космос-188”.

1980 — опубліковано першу специфікацію Ethernet.

1990 — на площі біля Республіканського стадіону в Києві відбувся майже 300-тисячний мітинг під гаслом “Ні — новому Союзному договору!”, санкціонований президією Київської міської ради.

1994 — Рада співробітництва країн Перської затоки оголосила про припинення економічного бойкоту Ізраїлю (тривав 46 років).

2007 — в Україні відбулися дострокові парламентські вибори, після яких було утворено коаліцію фракціями БЮТ і НУНС.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 30 вересня вшановує пам’ять святих мучениць Віри, Надії, Любові, а також їхньої матері Софії. У народі день назвали Вселенські Бабині іменини.

Прикмети:

Після Віри, Надії, Любові починаються перші заморозки.

Якщо журавлі полетять у цей день, то на Покров буде мороз, а ні, то зима буде пізніше. Зазвичай слідом журавлям кричали : “колесом дорога”, для того, щоб навесні вони знову повернулися в рідні місця.

Якщо в цей день пішов дощ, буде рання весна.

На Віру, Надію, Любов сватаються, а на Покрову весілля грають.

Іменини відзначають Віра, Надія, Любов, Софія.​