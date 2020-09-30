#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.
Серед православних християн шанують пам’ять святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. В цей день в народі існував цікавий звичай: жінкам слід було поплакатися на свою долю, а вже потім приступати до приготування святкових пирогів.
Прикмети 30 вересня: що не можна робити
- Похмурий ранок – в найближчі дні буде сонячно.
- 30 вересня немає дощу – зима буде теплою.
- Журавлі сьогодні летять на південь – на Покрови будуть морози.
Що не можна робити:
- Господині в цей день повинні відмовитися від роботи по дому, не можна шити, вишивати, прати, прибирати, готувати. У цей день домашні справи повинен взяти на себе чоловік.
- Привід для свята дуже трагічний, тому в цей день не можна влаштовувати пишні застілля.
- Не можна сваритися з близькими, сперечатися, лаятися. Заборонені також погані помисли.
- У цей день не можна вінчатися, але доброю традицією вважається домовлятися про весілля.
Іменинники: Віра, Зенон, Ілля, Любов, Мирон, Надія, Нил, Софія та Ієронім.
30 вересня: цей день в історії
1452 – в Майнці Йоганном Гутенбергом надрукована перша книга – Біблія.
1630 – винесено вирок першому злочинцю в Америці – Джону Біллінгтон (John Billington); його повісили за вбивство.
1846 – в Чарльстоні (США, штат Массачусетс) доктором Уїльямом Мортоном вперше вирвано зуб з використанням анестезії – діетилового ефіру.
1901 – у Франції вводиться обов’язкова реєстрація автомобілів, які можуть досягати швидкості понад 36 км/год.
1902 – запатентовано штучний шовк (віскозу).
1928 – англійський мікробіолог Александер Флемінг оголосив про винайдення ним пеніциліну.
30 вересня: хто народився в цього дня
1841 – Михайло Драгоманов, український історик, критик, публіцист, громадський діяч.
1900 – Микола Парийский, радянський геофізик, астроном, автор теорії походження Сонячної системи.
1964 – Моніка Беллуччі, італійська актриса і модель.