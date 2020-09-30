У середу, 30 вересня, у світі відзначають Міжнародний день перекладача, заснований Міжнародною федерацією перекладачів в 1991 році. В Україні сьогодні День бібліотек і День усиновлення.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

Серед православних християн шанують пам’ять святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. В цей день в народі існував цікавий звичай: жінкам слід було поплакатися на свою долю, а вже потім приступати до приготування святкових пирогів.

Прикмети 30 вересня: що не можна робити

Похмурий ранок – в найближчі дні буде сонячно.

30 вересня немає дощу – зима буде теплою.

Журавлі сьогодні летять на південь – на Покрови будуть морози.

Що не можна робити:

Господині в цей день повинні відмовитися від роботи по дому, не можна шити, вишивати, прати, прибирати, готувати. У цей день домашні справи повинен взяти на себе чоловік.

Привід для свята дуже трагічний, тому в цей день не можна влаштовувати пишні застілля.

Не можна сваритися з близькими, сперечатися, лаятися. Заборонені також погані помисли.

У цей день не можна вінчатися, але доброю традицією вважається домовлятися про весілля.

Іменинники: Віра, Зенон, Ілля, Любов, Мирон, Надія, Нил, Софія та Ієронім.

30 вересня: цей день в історії

1452 – в Майнці Йоганном Гутенбергом надрукована перша книга – Біблія.

1630 – винесено вирок першому злочинцю в Америці – Джону Біллінгтон (John Billington); його повісили за вбивство.

1846 – в Чарльстоні (США, штат Массачусетс) доктором Уїльямом Мортоном вперше вирвано зуб з використанням анестезії – діетилового ефіру.

1901 – у Франції вводиться обов’язкова реєстрація автомобілів, які можуть досягати швидкості понад 36 км/год.

1902 – запатентовано штучний шовк (віскозу).

1928 – англійський мікробіолог Александер Флемінг оголосив про винайдення ним пеніциліну.

30 вересня: хто народився в цього дня

1841 – Михайло Драгоманов, український історик, критик, публіцист, громадський діяч.

1900 – Микола Парийский, радянський геофізик, астроном, автор теорії походження Сонячної системи.

1964 – Моніка Беллуччі, італійська актриса і модель.