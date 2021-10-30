Сьогодні, 30 жовтня, в Україні святкують День тренера, а у світі - Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів.

Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні відзначають:

Всесвітній день життя

День індонезійських банкнот в Індонезії

День Франкенштейна

День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в Україні

День продовольчої та харчової безпеки в Африці

День цукерок Candy Сorn в США.

Цей день в історії:

1653 — до гетьманської столиці Чигирина під залпи з гармат внесли труну з покійним Тимофієм Хмельницьким.

1888 — Лауд Джон запатентував кулькову ручку.

1918 — капітуляція Османської Імперії в 1-й світовій війні.

1941 — розпочалась блокада Севастополя із суші під час 2-ї світової війни. Після 250 днів оборони в липні 1942 року Севастополь капітулював.

1943 — На Московській конференції підписано угоду про створення ООН.

1961 — СРСР здійснив найпотужніший в історії вибух водневої бомби.

1987 — у Києві дебютував український рок-гурт “Воплі Відоплясова” (“ВВ”).

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні віряни вшановують пам’ять пророка Осії та пам’ять преподобного мученика Андрія Критського.

Прикмети:

Якщо гримить, то зима буде теплою;

Якщо вранці сильний туман, то день буде сонячним;

Якщо на каштанах ще залишилось листя, то варто очікувати на потепління;

Іменини святкують Йосип, Анатолій, Андрій, Сергій, Олександр, Леонтій (Левко), Кузьма, Юліан, Антон.