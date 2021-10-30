Про це повідомляють #Букви.
Також сьогодні відзначають:
- Всесвітній день життя
- День індонезійських банкнот в Індонезії
- День Франкенштейна
- День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в Україні
- День продовольчої та харчової безпеки в Африці
- День цукерок Candy Сorn в США.
Цей день в історії:
1653 — до гетьманської столиці Чигирина під залпи з гармат внесли труну з покійним Тимофієм Хмельницьким.
1888 — Лауд Джон запатентував кулькову ручку.
1918 — капітуляція Османської Імперії в 1-й світовій війні.
1941 — розпочалась блокада Севастополя із суші під час 2-ї світової війни. Після 250 днів оборони в липні 1942 року Севастополь капітулював.
1943 — На Московській конференції підписано угоду про створення ООН.
1961 — СРСР здійснив найпотужніший в історії вибух водневої бомби.
1987 — у Києві дебютував український рок-гурт “Воплі Відоплясова” (“ВВ”).
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні віряни вшановують пам’ять пророка Осії та пам’ять преподобного мученика Андрія Критського.
Прикмети:
- Якщо гримить, то зима буде теплою;
- Якщо вранці сильний туман, то день буде сонячним;
- Якщо на каштанах ще залишилось листя, то варто очікувати на потепління;
Іменини святкують Йосип, Анатолій, Андрій, Сергій, Олександр, Леонтій (Левко), Кузьма, Юліан, Антон.