В Україні 300 мікро- й малих підприємств отримали перший транш фінансової підтримки у межах програми міжнародної допомоги "EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП", загальна сума грантової допомоги становить 150 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Збір заявок на отримання гранту здійснювався на порталі “Дія” з 30 травня до 30 червня 2022 року. Комісія незалежних бізнес-експертів обрала переможців з-поміж 1357 кандидатів на основі їхніх заявок, а також за результатами інтерв’ю з відібраними підприємствами.

Пріоритет при оцінці грантових заявок надавався ММСП з найбільш постраждалих від широкомасштабної війни територій задля відновлення та підтримки виробництва, надання послуг зі збереження економічного потенціалу України та постачання критично важливих товарів і послуг, необхідних українцям.

Відтак, мікрогранти отримали підприємства з 9 регіонів України, зареєстровані в Харківській, Київській, Сумській, Донецькій, Чернігівській, Миколаївській, Луганській, Запорізькій та Херсонських областях.

Грантову допомогу отримали переважно ММСП, що займаються наданням послуг мобільного харчування, виробництвом хліба, хлібобулочних і борошняних виробів, медичною практикою, ветеринарною діяльністю, виробництвом верхнього одягу, паперу, м’ясних продуктів та борошняних виробів.

За даними відомства, українські підприємці вже розпочали витрачати отриману фінансову допомогу на збереження та створення нових робочих місць, закупівлю/заміну обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, орендну плату за приміщення, лізинг обладнання та інші витрати, спрямовані на відновлення господарської діяльності.