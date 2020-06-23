Свої колекції у фіналі представлять 18 конкурсантів, що були обрані з понад сотні претендентів із 11 міст України. Партнери конкурсу – Ukrainian Fashion Week та IED Istituto Europeo di Design. Конкурс “Погляд у майбутнє” 2020 відбувається за підтримки Українського культурного фонду.

“Одним із найважливіших напрямків нашої роботи має бути пошук та підтримка талановитих молодих дизайнерів. Fashion-індустрія не може існувати без постійного притоку свіжої крові. Ми створили в Україні унікальну послідовність проєктів – “креативну вертикаль” – яка дає змогу молодим дизайнерам з одного боку легко, а з другого боку свідомо входити у складний світ великої моди. Креативна вертикаль передбачає участь у конкурсі “Погляд у майбутнє”, після якого можна створити і показати невелику колекцію (до 12 образів) на платформі New Names, а потім – показати колекцію (до 20 образів) на платформі Fresh Fashion. Обидві платформи – невід’ємні складові Програми кожного сезону Ukrainian Fashion Week.

У складні часи всесвітньої кризи, спричиненої пандемією Covid-19, саме молоді дизайнери потребують найбільшої підтримки. Для того, щоб знизити фінансове навантаження на створення колекції для фіналу “Погляду”, члени Ukrainian Fashion Council передали молодим дизайнерам тканини для пошиття конкурсних колекцій. Ukrainian Fashion Council ініціював програму менторства, тож фіналісти “Погляду в майбутнє” 2020 не тільки під час підготовки до шоу, а цілий рік матимуть можливість консультуватися з досвідченими дизайнерами з професійних питань. Безперечно, для молодого покоління участь у “Погляді” сьогодні стає і найбільшим викликом, і найбільшою можливістю одночасно. Наше завдання – надати молодим дизайнерам максимальну мотивацію рухатися вперед!” – голова Експертної ради Ukrainian Fashion Council Ірина Данилевська.

Цього року “Погляд у мабутнє” проходитиме у принципово новому форматі: пряма трансляція фіналу конкурсу буде доступна для перегляду у будь-якій частині світу.

Під час фіналу журі визначить долю трьох офіційних премій конкурсу.

Ґран-прі. Володар Ґран-прі конкурсу “Погляд у майбутнє” буде представляти Україну на International Young Designers Contest, а також отримає можливість участі у New Names в рамках Ukrainian Fashion Week. Також дизайнер отримає стипендію на навчання на одному із курсів IED Istituto Europeo di Design.

Друга офіційна премія. Володар премії буде представляти Україну на International Young Designers Contest, а також отримає професійний подарунок від торговельної марки Braun – прасувальну систему Braun Care Style 7.

Третя офіційна премія. Дизайнер, що посяде третє місце, отримає професійний подарунок від торговельної марки Braun – прасувальну систему Braun Care Style 7.

Фіналістами ХХІ “Погляду в майбутнє” стали: