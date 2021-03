Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1821 — скасовано Португальську інквізицію.

1856 — євреям забороняється служити в російському флоті.

1889 — офіційне відкриття Ейфелевої башти.

1896 — у США запатентовано замок-блискавку.

1900 — у газеті Saturday Evening Post опублікована перша реклама автомобілів.

1900 — у Франції прийнятий закон, що обмежує робочий день жінок і дітей 11 годинами.

1901 — випустили перший автомобіль “Мерседес”. Він створений Вільгельмом Майбахом для Motoren Gesellschaft Готліба Даймлера і являє собою новий стандарт автомашин з двигуном внутрішнього згорання (ДВС).

1917 — США купують у Данії Віргінські острови за $25 млн.

1917 — у Києві відкрито першу українську гімназію.

1923 — у Нью-Йорку пройшов перший танцювальний марафон. Переможницею стала Алма Каммінгс, що протрималася на ногах 27 годин.

1929 — Українська академія наук схвалила Харківський правопис української мови.

1952 — відкрито Львівську філію Академії наук України.

1954 — СРСР звернувся до НАТО з ініціативою прийняти його в члени організації. Північноатлантичний альянс через деякий час відкинув цю пропозицію.

1973 — у хіт-параді журналу Billboard уперше з’явився альбом гурту Pink Floyd The Dark Side of the Moon.

1991 — на референдумі в Грузії 90 % населення проголосувало за незалежність.

1993 — під час зйомок епізоду фільму “Ворон” випадково загинув американський актор Брендон Брюс Лі, син Брюса Лі.

1998 — пілот “Формули-1” Енді Валлас встановив світовий рекорд швидкості для серійного автомобіля — 402,6 км/год.

2019 — вибори президента в Україні. В другий тур виходять Володимир Зеленський та чинний на момент виборів президент Петро Порошенко.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква вшановує святителя Кирила Єрусалимського, який жив у 4 ст. Досягнувши повноліття, він прийняв чернецтво, а 345 року Кирила посвятили в сан пресвітера. У 350 році помер архієпископ Єрусалимський Максим III і Кирило зайняв його місце.

Прикмети погоди:

Якщо зацвіла мати-й-мачуха – квітень буде теплим, а літо прийде швидко.

Прилетіли лебеді – до тепла.

Якщо гуси летять високо по небу – до снігопаду.

З’явилися комарі – найближчі дні будуть теплими.

Іменини: Григорій, Данило, Дмитро, Кирило, Трохим, Наталя.