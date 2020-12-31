31 грудня світ відзначає Переддень Нового року, День стежок, посипаних конфетті і блискітками, День медитації про світ на планеті.

Про це розповідають #Букви.

В Японії – прощальне кип’ятіння чайника в році, у США – День шампанського, День прийняття рішення, День загальної години миру, в Азербайджані – День солідарності азербайджанців усього світу, у Шотландії – Хогманай, у Швейцарії – День реставрації, в Киргизстані – День працівників митної служби.

Цей день в історії:

1695 — у Королівстві Англія ввели податок на вікна (щоби не платити, дехто з мешканців просто заклав їх цеглою).

1807 — празький професор-політехнік Франтішек Йозеф Герстнер представив перший в Європі проєкт кінної залізниці (від Ческе Будейовице до Лінца).

1808 — французький вчений Жозеф-Луї Гей-Люссак сформулював один зі своїх газових законів.

1857 — указом британської королеви Вікторії столицею Канади проголошено місто Оттава.

1869 — британський археолог-аматор Джон Вуд на південь від Ізміра виявив на 7-метровій глибині руїни храму Артеміди, який вважався одним із семи античних чудес світу.

1899 — початок ефемеридного часу (року).

1904 — вперше масово святкували Новий рік на площі Таймс-Сквер (тоді — Лонгакр) у Нью-Йорку.

1938 — в Індіанаполісі вперше презентували прилад для визначення вмісту алкоголю в крові водіїв через аналіз повітря, яке ті видихали.

1968 — перший у світі політ надзвукового пасажирського літака Ту-144.

1989 — у Києві відкрито першу ділянку (1,9 км) 3-ї (Сирецько-Печерської) лінії столичного метрополітену з трьома станціями: “Золоті ворота”, “Палац спорту”, “Мечникова” (нині “Кловська”).

1990 — у зустрічі за чемпіонську корону з шахів Гаррі Каспаров переміг Анатолія Карпова.

1992 — припинила існування спільна держава чехів і словаків — Чехословаччина. З 1 січня 1993 в Європі з’явилися дві нові суверенні республіки — Чеська та Словацька.

1999 — Борис Єльцин пішов у відставку з поста президента Російської Федерації.

2004 — на Тайвані офіційно відкрили хмарочос “Тайбей 101”, найвищий на той час у світі — 509 м.

Яке церковне свято:

За церковним календарем 31 грудня вшановують пам’ять святителя Модеста. Народився він на території Малої Азії у родині християн. Ще з юних років хотів стати ченцем. Тому в молоді роки Модест прийняв чернечий постриг.

Що сьогодні не можна робити:

У новорічну ніч не можна сваритися;

Проводити цей день у старому чи брудному одязі;

Жінкам 31 грудня не можна стригти волосся, бо в новому році його поменшає.

Не можна входити в новий рік із боргами.

Прикмети на 31 грудня:

який Модест – такий і червень;

сніг при ходінні не хрумтить – скоро настане потепління;

поля снігом не вкрилися – рік буде неврожайним.

Іменини відзначають власники таких імен: Віра, Віктор, Володимир, Зоя, Іван, Ілля, Марко, Маркіян, Михайло, Модест, Микола, Севастян, Семен, Сергій, а також Тадей.