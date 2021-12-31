Сьогодні у світі відзначаються Переддень Нового року, День прийняття рішення, День стежок, посипаних конфетті і блискітками, День медитації про світ на планеті, День загальної години світу, День без перерв.

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

1904 — вперше масово святкували Новий рік на площі Таймс-Сквер у Нью-Йорку.

1938 — в Індіанаполісі вперше презентували прилад для визначення вмісту алкоголю в крові водіїв через аналіз повітря, яке ті видихали.

1942 — “Бій у Баренцевому морі” або “Новорічний бій” між британськими кораблями арктичного конвою JW-51B і німецькими рейдерами.

1968 — перший у світі політ надзвукового пасажирського літака Ту-144.

1989 — у Києві відкрито першу ділянку (1,9 км) 3-ї (Сирецько-Печерської) лінії столичного метрополітену з трьома станціями: “Золоті ворота”, “Палац спорту”, “Мечникова” (нині “Кловська”).

1990 — у зустрічі за чемпіонську корону з шахів Гаррі Каспаров переміг Анатолія Карпова.

1992 — припинила існування спільна держава чехів і словаків — Чехословаччина. З 1 січня 1993 в Європі з’явилися дві нові суверенні республіки — Чеська та Словацька.

1999 — Борис Єльцин пішов у відставку з поста президента Російської Федерації.

2004 — на Тайвані офіційно відкрили хмарочос Тайбей 101, найвищий на той час у світі — 509 м.

2009 — у Литві зупинили Ігналінську атомну електростанцію, що працювала з 1983 року.

Сьогодні народились

1892 — Михайль Семенко, український поет, основоположник українського футуризму (панфутуризму).

1937 — Ентоні Гопкінс, британський і американський актор, лауреат премій Оскар і BAFTA.

1948 — Донна Саммер, одна з найвідоміших американських співачок 1970-х років, лауреатка 5 премій Греммі.

1965 — Ґун Лі, китайська акторка.

1984 — Кетрін Брітт, австралійська кантрі-співачка.

1987 — Емілі Ле Пеннек, французька гімнастка, олімпійська чемпіонка.

Народні прикмети і традиції

Яка погода 31 грудня, такою і липень буде.

Як Новий рік зустрінеш, так його й проведеш.

Якщо у Новий рік гості, то цілий рік будуть гості.

Позичати гроші під Новий рік не можна, щоби весь наступний рік не бути у боргах.

У кого у Новий рік буде порожньо в кишенях, той весь рік проведе у злиднях.

Коровай та сіль на новорічному столі – до благополуччя.

Іменини відзначають: Віра, Віктор, Володимир, Зоя, Іван, Ілля, Марко, Маркіян, Михайло, Модест, Микола, Севастян, Семен, Сергій, Фадей (Тадей).