31 грудня - останній день року або ж переддень Нового року. За церковним календарем сьогодні вшановують святителя Модеста Єрусалимського.

Про це повідомляють #Букви.

Переддень Нового року – останній день року за григоріанським календарем, що передує Новому року. У сучасній традиції, є окремим від Нового року святом, під час якого починаються урочистості із зустрічі наступного року. У багатьох культурах у святкуванні використовуються феєрверки та інша піротехніка. В Україні переддень Нового року вважається робочим днем​​, однак фактично сімейні застілля та святкування починаються ввечері, до настання самого Нового року, коли зазвичай проводжають “старий рік”.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Азербайджан – День солідарності азербайджанців всього світу

США – Кванзаа (шостий день)

Цього дня у світі:

1695 — у Королівстві Англія ввели податок на вікна (щоби не платити, дехто з мешканців просто заклав їх цеглою).

1807 — празький професор-політехнік Франтішек Йозеф Герстнер представив перший в Європі проєкт кінної залізниці (від Чеських Будейовиць до Лінца).

1808 — французький вчений Жозеф Луї Гей-Люссак сформулював один зі своїх газових законів.

1857 — указом британської королеви Вікторії столицею Канади проголошено місто Оттава.

1869 — британський археолог-аматор Джон Вуд на південь від Ізміра виявив на 7-метровій глибині руїни храму Артеміди, який вважався одним із семи античних чудес світу.

1899 — початок ефемеридного часу (року).

1904 — вперше масово святкували Новий рік на площі Таймс-Сквер (тоді — Лонгакр) у Нью-Йорку.

1938 — в Індіанаполісі вперше презентували прилад для визначення вмісту алкоголю в крові водіїв через аналіз повітря, яке ті видихали.

1942 — “Бій у Баренцевому морі” або “Новорічний бій” між британськими кораблями арктичного конвою JW-51B і німецькими рейдерами. Слабші британські сили (2 крейсери, 5 есмінців і кілька легкоозброєних суден) відігнали німецьку ескадру (1 лінкор, 1 важкий крейсер, 6 есмінців). Через це Адольф Гітлер відправив у відставку адмірала Редера.

1968 — перший у світі політ надзвукового пасажирського літака Ту-144.

1989 — у Києві відкрито першу ділянку (1,9 км) 3-ї (Сирецько-Печерської) лінії столичного метрополітену з трьома станціями: “Золоті ворота”, “Палац спорту”, “Мечникова” (нині “Кловська”).

1990 — у зустрічі за чемпіонську корону з шахів Гаррі Каспаров переміг Анатолія Карпова.

1992 — припинила існування спільна держава чехів і словаків — Чехословаччина. З 1 січня 1993 в Європі з’явилися дві нові суверенні республіки — Чеська та Словацька.

1999 — Борис Єльцин пішов у відставку з поста президента Російської Федерації.

2004 — на Тайвані офіційно відкрили хмарочос “Тайбей 101”, найвищий на той час у світі — 509 м.

2009 — у Литві зупинили Ігналінську атомну електростанцію, що працювала з 1983 року.

Яке сьогодні церковне свято:

31 грудня в церковному календарі – день святителя Модеста. Святий був відомий як архієпископ Єрусалимський. Саме він відновив Храм Гробу Господнього, який був зруйнований армією Персії. Також Модест опікувався і іншими християнськими святинями.

Народився святитель Модест в Малій Азії в родині благочестивих християн. Саме тому від дитинства здобув хорошу освіту. В юності Модест зрозумів, що хоче долучитися до чернечого життя, яким би суворим воно не було. Тому прийняв чернечий постриг в молоді роки. В майбутньому він став настоятелем обителі святого Феодосія Великого (Палестина).

Прикмети:

Дивилися, який сьогодні день: чим морози сильніші, тим менш вірогідні потім сильні снігопади

Яка погода 31 грудня, такою буде і в червні

Обов’язково віддайте перед Новим роком всі борги, щоб не провести наступний рік в нещастях

Традиції:

На Модеста можна було передбачити свою долю на майбутній рік. Для цього лягали на тік, де молотили хліб, і слухали: якщо під тим, хто ворожить застукає, на нього чекає смерть, якщо задзвенить — весілля, а якщо почується молотьба, буде багатим

Святого Модеста вважали покровителем домашньої худоби, тому селяни зверталися до нього з молитвами, просили допомогти тваринам легше перенести зиму

Наші предки вірили, що вустами дитини сьогодні говорить Ангел. Тому до дитячих прохань чуйно прислухалися

Іменини цього дня святкують:

Віра, Віктор, Володимир, Зоя, Іван, Ілля, Марко, Маркіян, Михайло, Модест, Микола, Севастян, Семен, Сергій, Фадей (Тадей).