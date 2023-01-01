Про це повідомила пресслужба КНУ в соцмережах.
“Країна-терорист Росія продовжує завдавати значних ударів по цивільних, інфраструктурних та культурних об’єктах, намагаючись видати їх за військові. Мета цих атак – посіяти страх, зруйнувати культурно-генетичні зв’язки нашої нації, завадити розвитку освіти й культури”, – йдеться у заяві Університету.
31 грудня 2022 під час масованої ракетної атаки ракетної атаки значних ушкоджень зазнала будівля Виставкового кампусу КНУ імені Тараса Шевченка.
Зокрема, значних ушкоджень зазнала низка корпусів:
- Educational and Scientific Centre “Institute of Biology & Medicine”
- Географічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка – Офіційна
- Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка
- Факультет Психології КНУ імені Тараса Шевченка
- Faculty of Sociology KNU / Факультет соціології КНУ імені Тараса Шевченка
- Faculty of Computer Science and Cybernetics
- Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем КНУТШ
- Механіко-математичний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка
- кафедра ядерної фізики, кріогенний комплекс Фізичний факультет КНУ ім.Т.Шевченка
- спорткомплекс
- Український фізико-математичний ліцей КНУ імені Тараса Шевченка
- а також деякі гуртожитки Студмістечка КНУ.
31 грудня унаслідок атак РФ зазнали ушкоджень корпуси КНУ імені Тараса Шевченка – Університет збирає кошти на ремонт // 12 фото
1 січня 2023 року команда Університету розпочала роботи з прибирання будівель і території від розбитого скла, а також закрила вибиті вікна плівкою та фанерою, щоб захистити приміщення та лабораторне обладнання від холоду й опадів. Проте, для повного відновлення потрібні ресурси, зокрема – фінансові.
КНУ імені Шевченка звертається до партнерів і небайдужих із закликом підтримати Університет.
Кожен, хто має можливість долучитись до відбудови корпусів на Виставковому кампусі, може зробити благодійний внесок:
https://knu.ua/ua/resources/online-payment/
Більше інформації тут:
- У ніч з 31 грудня 2022 року на 1 січня 2023-го росіяни вкотре здійснили масований ракетний обстріл території України. Від усвідомлення свого безсилля на полі бою, окупанти цілеспрямовано гатили по цивільних об’єктах. Передноворічний терор не залишився поза увагою користувачів соцмереж.
- Протягом ночі з 31 грудня на 1 січня РФ активно атакувала мирні українські міста з неба.
- Президент Володимир Зеленський підбив підсумки першого дня 2023 року, зокрема – нічних обстрілів України з боку РФ.