Про це повідомила пресслужба КНУ в соцмережах.

“Країна-терорист Росія продовжує завдавати значних ударів по цивільних, інфраструктурних та культурних об’єктах, намагаючись видати їх за військові. Мета цих атак – посіяти страх, зруйнувати культурно-генетичні зв’язки нашої нації, завадити розвитку освіти й культури”, – йдеться у заяві Університету.

31 грудня 2022 під час масованої ракетної атаки ракетної атаки значних ушкоджень зазнала будівля Виставкового кампусу КНУ імені Тараса Шевченка. 

Зокрема, значних ушкоджень зазнала низка корпусів:

  • Educational and Scientific Centre “Institute of Biology & Medicine”
  • Географічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка – Офіційна
  • Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка
  • Факультет Психології КНУ імені Тараса Шевченка
  • Faculty of Sociology KNU / Факультет соціології КНУ імені Тараса Шевченка
  • Faculty of Computer Science and Cybernetics
  • Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем КНУТШ
  • Механіко-математичний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка
  • кафедра ядерної фізики, кріогенний комплекс Фізичний факультет КНУ ім.Т.Шевченка
  • спорткомплекс
  • Український фізико-математичний ліцей КНУ імені Тараса Шевченка
  • а також деякі гуртожитки Студмістечка КНУ.

  • 31 грудня унаслідок атак РФ зазнали ушкоджень корпуси КНУ імені Тараса Шевченка – Університет збирає кошти на ремонт

    Джерело: Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Facebook

  • 31 грудня унаслідок атак РФ зазнали ушкоджень корпуси КНУ імені Тараса Шевченка – Університет збирає кошти на ремонт

    Джерело: Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Facebook

  • 31 грудня унаслідок атак РФ зазнали ушкоджень корпуси КНУ імені Тараса Шевченка – Університет збирає кошти на ремонт

    Джерело: Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Facebook

  • 31 грудня унаслідок атак РФ зазнали ушкоджень корпуси КНУ імені Тараса Шевченка – Університет збирає кошти на ремонт

    Джерело: Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Facebook

  • 31 грудня унаслідок атак РФ зазнали ушкоджень корпуси КНУ імені Тараса Шевченка – Університет збирає кошти на ремонт

    Джерело: Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Facebook

  • 31 грудня унаслідок атак РФ зазнали ушкоджень корпуси КНУ імені Тараса Шевченка – Університет збирає кошти на ремонт

    Джерело: Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Facebook

  • 31 грудня унаслідок атак РФ зазнали ушкоджень корпуси КНУ імені Тараса Шевченка – Університет збирає кошти на ремонт

    Джерело: Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Facebook

  • 31 грудня унаслідок атак РФ зазнали ушкоджень корпуси КНУ імені Тараса Шевченка – Університет збирає кошти на ремонт

    Джерело: Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Facebook

  • 31 грудня унаслідок атак РФ зазнали ушкоджень корпуси КНУ імені Тараса Шевченка – Університет збирає кошти на ремонт

    Джерело: Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Facebook

  • 31 грудня унаслідок атак РФ зазнали ушкоджень корпуси КНУ імені Тараса Шевченка – Університет збирає кошти на ремонт

    Джерело: Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Facebook

  • 31 грудня унаслідок атак РФ зазнали ушкоджень корпуси КНУ імені Тараса Шевченка – Університет збирає кошти на ремонт

    Джерело: Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Facebook

  • 31 грудня унаслідок атак РФ зазнали ушкоджень корпуси КНУ імені Тараса Шевченка – Університет збирає кошти на ремонт

    Джерело: Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Facebook

31 грудня унаслідок атак РФ зазнали ушкоджень корпуси КНУ імені Тараса Шевченка – Університет збирає кошти на ремонт // 12 фото

1 січня 2023 року команда Університету розпочала роботи з прибирання будівель і території від розбитого скла, а також закрила вибиті вікна плівкою та фанерою, щоб захистити приміщення та лабораторне обладнання від холоду й опадів. Проте, для повного відновлення потрібні ресурси, зокрема – фінансові. 

КНУ імені Шевченка звертається до партнерів і небайдужих із закликом підтримати Університет.

Кожен, хто має можливість долучитись до відбудови корпусів на Виставковому кампусі, може зробити благодійний внесок:

https://knu.ua/ua/resources/online-payment/

Більше інформації тут:

https://knu.ua/news/12574