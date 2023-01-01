У новорічну ніч Росія атакувала мирні міста України з допомогою ракет і дронів-камікадзе. Унаслідок цих атак постраждала зокрема й будівля Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Навчальний заклад потребує допомоги для відновлення.

Про це повідомила пресслужба КНУ в соцмережах.

“Країна-терорист Росія продовжує завдавати значних ударів по цивільних, інфраструктурних та культурних об’єктах, намагаючись видати їх за військові. Мета цих атак – посіяти страх, зруйнувати культурно-генетичні зв’язки нашої нації, завадити розвитку освіти й культури”, – йдеться у заяві Університету.

31 грудня 2022 під час масованої ракетної атаки ракетної атаки значних ушкоджень зазнала будівля Виставкового кампусу КНУ імені Тараса Шевченка.

Зокрема, значних ушкоджень зазнала низка корпусів:

Educational and Scientific Centre “Institute of Biology & Medicine”

Географічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка – Офіційна

Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка

Факультет Психології КНУ імені Тараса Шевченка

Faculty of Sociology KNU / Факультет соціології КНУ імені Тараса Шевченка

Faculty of Computer Science and Cybernetics

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем КНУТШ

Механіко-математичний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка

кафедра ядерної фізики, кріогенний комплекс Фізичний факультет КНУ ім.Т.Шевченка

спорткомплекс

Український фізико-математичний ліцей КНУ імені Тараса Шевченка

а також деякі гуртожитки Студмістечка КНУ.























31 грудня унаслідок атак РФ зазнали ушкоджень корпуси КНУ імені Тараса Шевченка – Університет збирає кошти на ремонт // 12 фото

1 січня 2023 року команда Університету розпочала роботи з прибирання будівель і території від розбитого скла, а також закрила вибиті вікна плівкою та фанерою, щоб захистити приміщення та лабораторне обладнання від холоду й опадів. Проте, для повного відновлення потрібні ресурси, зокрема – фінансові.

КНУ імені Шевченка звертається до партнерів і небайдужих із закликом підтримати Університет.

Кожен, хто має можливість долучитись до відбудови корпусів на Виставковому кампусі, може зробити благодійний внесок:

https://knu.ua/ua/resources/online-payment/

Більше інформації тут:

https://knu.ua/news/12574