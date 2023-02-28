У відповідь на військову агресію Російської Федерації проти України 31 країна проголосувала за обмеження участі представників РФ та РБ у засіданнях та іншій діяльності комітету Лісабонської конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Сьогодні, 28 лютого 2023 року, делегація Міністерства освіти і науки України взяла участь у позачерговому засіданні комітету конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабонської конвенції), на якому 31 країна-учасниця Лісабонської конвенції ухвалила декларацію на підтримку України.

Відтак, у відповідь на широкомасштабне вторгнення РФ в Україну Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Чеська Республіка, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Угорщина, Латвія, Литва, Естонія, Мальта, Велика Британія, Ірландія, Ісландія, Італія, Іспанія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Румунія, Сан-Марино, Словацька Республіка, Швеція, Швейцарія разом з Україною проголосували за обмеження участі представників Російської Федерації та Республіки Білорусь у засіданнях та іншій діяльності комітету Лісабонської конвенції, а також унеможливлення їхнього обрання до керівних та колегіальних органів комітету.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет зазначив, що з огляду на те, що преамбула Лісабонської конвенції визначає важливу роль вищої освіти в утвердженні миру, взаєморозуміння і терпимості, у формуванні взаємної довіри між народами та країнами, учасники засідання вкотре наголосили, що країнам-агресорам не місце “за однією партою” з цивілізованим світом.