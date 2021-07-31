Про це розповідають #Букви.
Також сьогодні святкують:
- День їжі в Канаді
- День Воїнів в Малайзії
- День африканської жінки
- День казначейства в Польщі
- Національний день малинового торта
Цей день в історії:
30 до н. е. — битва при Александрії: Марк Антоній завдав поразки військам Октавіана, але пізніше більшість його війська дезертирувала, внаслідок чого Антоній покінчив життя самогубством.
781 — вперше зареєстровано виверження гори Фудзі в Японії.
904 — араби захоплюють Салоніки, друге за величиною місто Візантійської імперії.
1009 — Сергій IV стає сто сорок третім римським папою після зречення папи Іоанна XVIII — за підтримки фактичного правителя Папської держави та військового аристократа Іоанна Кресченція III.
1423 — Столітня війна: Битва при Кравані — французька армія зазнала поразки від англійців на березі річкі Йонна.
1431 — битвою на переправі під Луцьком почалася громадянська війна Великого князя Литовського Свидригайла і короля Польського Владислава-Ягайла
1451 — Жак Кер був заарештований за наказом короля Франції Карла VII Звитяжного.
1498 — експедиція X. Колумба відкриває о. Тринідад.
1547 — шотландські роялісти захоплюють і відправляють на французькі галери лідера лютеранської реформації в Шотландії Джона Нокса.
1605 — архієпископ рязанський грек Ігнатій вінчає на московське царство Лжедмитрія I.
1667 — укладання Бредського миру, що завершує другу англо-голландську війну (1665—1667). За Королівством Англія закріплюються голландські колонії в Північній Америці.
1751 — пожежа в Стокгольмі знищує 1,000 будинків.
1919 — Армія УНР та Українська Галицька армія зайняли Київ.
1837 — закладено будинок (Червоний корпус) Київського університету
1919 — у Німеччині ухвалено Веймарську конституцію. Німеччина стала республікою.
1924 — польський уряд заборонив вживати українську мову в державних та самоуправних установах Західної України.
1941 — Костя Паньківського у Львові обрано головою Генерального секретаріату Української Національної Ради.
1956 — ЦК КПРС ухвалив рішення щодо розвитку житлового будівництва в СРСР (початок будівництва “хрущовок”).
1971 — вперше людина проїхалась по Місяцю на спеціальному модулі Lunar Rover Vehicle;
1975— У Гельсінкі відкрилася Нарада з безпеки й співробітництва в Європі, на якій було ухвалено Заключний акт, що містить розділ про права людини.
1988 — у Бердянську, Запорізької області стартував найтриваліший в історії СРСР рок-фестиваль “РОК-ПОП-ШОУ’88”, на який з’їхалися рок-музиканти з усієї країни. Заключні концерти пройшли 7 серпня.
1991 — СРСР і США підписали Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь СТАРТ;
1994 — Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною — 6,14 м.
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні православні християни вшановують пам’ять святого Якинта.
Прикмети погоди:
- Якщо шишки видніються лише на верхівках дерева, то морози будуть не раніше січня.
- Якщо листя на березі починає жовтіти, осінь буде ранньою.
День ангела сьогодні відзначають: Ігнатій, Лойола, Гнат, Любомир, Ємельян та Іван.