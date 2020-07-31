У п'ятницю, 31 липня, в світі відзначають три міжнародних свята - День системного адміністратора, День рейнджера і День африканської жінки. Православні віруючі в цей день намагаються визначити по погоді якість майбутнього врожаю.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

31 липня в Польщі відзначають День казначейства, в Малайзії – День воїнів, в Конго – День початку революції, на Гаваях – День прапора, в Домініканській Республіці – День батька, в Ірані – День донора.

День африканської жінки (International Day of African Women)

Свято було проголошено в 1962 році на Всеафріканськой конференції жінок в Дар-ес-Саламі.

Після довгих років рабства і утисків африканська жінка стала по праву займати своє місце в суспільстві, африканки в сьогоднішньому світі дефілюють по подіуму, вражаючи своєю красою, і вражають розумом на відповідальних постах на держслужбі.

День системного адміністратора (System Administrator Appreciation Day, SAAD)

Щорічно День сисадміна відзначається в останню п’ятницю липня.

В американському варіанті – День подяки системному адміністраторові (System Administrator Appreciation Day).

Запропонував святкувати цей день американський системний адміністратор з 20-річним стажем Тед Кекатос, який побачив журнальну рекламу Hewlett-Packard, в якій встановив нові принтери системного адміністратора вдячні користувачі обдаровують квітами і кошиками фруктів. Кекатос, який недавно встановив кілька принтерів тієї ж моделі, вирішив створити спеціальний день, присвячений професії системного адміністратора. Перший такий день, влаштований Кекатос, припав на п’ятницю 28 липня 2000 року. Це був просто пікнік на природі на околиці Чикаго, в якому взяли участь члени невеликої софтверної компанії. З тих пір свято прийнято відзначати в останню п’ятницю липня.

Всесвітній день рейнджера (World Ranger Day)

Це свято відзначають у багатьох країнах світу з 2007 року. Цей день присвячено людям, службовцям охорони природи.

Він був заснований Міжнародною федерацією рейнджерів (International Ranger Federation, IRF), щоб відзначити внесок паркових рейнджерів в охорону природи і вшанувати пам’ять загиблих рейнджерів в ході несення своєї служби.

IRF створили в 1992 році шотландські фахівці спільно з співробітниками особливо охоронюваних природних територій світу. Приводом для об’єднання послужили трагічні події, пов’язані із загибеллю рейнджерів, і особливо в Африці, де браконьєри йдуть на багато чого, щоб добути так званий “Великий шолом”, убивши п’ятьох тварин – слона, носорога, буйвола, лева і леопарда.

Міжнародний день рейнджера – ще один привід звернути увагу на необхідність збереження для нащадків природного багатства планети і подякувати всім, хто вибрав охорону природи своєю професією.

Свято активно просувають більше 60 організацій-членів Федерації рейнджерів з 46 країн світу. А починаючи з 2010 року, його святкування підтримує і Всесвітній фонд дикої природи (WWF).

Православні свята 31 липня

31 липня православна церква вшановує день мучеників Омеляна Доростольського і Іакінфа Амастридського, а також преподобного Іоанна Багатостраждального, Печерського, в Ближніх печерах. Проводиться святкування Калузької ікони Божої Матері.

У народі 31 липня відзначається Омелянів день. У цей період завершували жнива і влаштовували банні дні з віниками з житньої соломи і польових трав, які знімали втому після жнив. Також з Омелянова дня починалася пора заготовок на зиму варення і соління.

Омелян був рабом градоначальника. Одного разу влада міста випустила жорстокий указ проти християн. Омелян дізнався про це і дуже обурився, бо сам був таємно християнином. Він проник в язичницьке капище і молотком розбив статуї ідолів, перекинув світильники і вівтар.

Коли язичники помітили, що їх обитель розгромлена, то розлютилися. Натовп напав на перехожого, почавши його бити. Побачивши це, Омелян сказав, що нещасний ні в чому не винен, і це він розгромив капище. Його схопили і відвели до судді.

Християнина довго били і засудили на спалення. Від полум’я Омелян не помер, але вогонь обпалив багатьох язичників, що стояли поруч. Потім багаття несподівано згасло. Мученик ліг на вугілля і, прочитавши молитву, помер.

Народні прикмети на Омеляна: що не можна робити

До цього часу вже поспіває урожай. Тому вдень ​​господині робили заготовки на зиму. Готували всілякі варення і соління, маринували помідори і огірки, робили консерви з фруктів і овочів.

Увечері топили баню і всією сім’єю вирушали туди, щоб змити з себе втому і трудовий піт. З житніх колосків робили віники і парилися ними. Вірили, що такі віники знімуть втому, що накопичилася за час жнив, і додадуть сил на весь наступний рік.

По погоді визначали, якою буде осінь. Якщо сонячний день, то золотий сезон буде теплим. Якщо дощ, то осінь буде холодною і дощовою.

Якщо день спекотний, то в грудні буде холодно.

Якщо листя берези з верхівки почали жовтіти, то осінь ранньою буде.

Ялинові шишки на верхівці дерева розташовані – морози почнуться не раніше січня.

Глухий грім – до тихого дощу, гучний – до зливи.

Грім гримить не різко і довго – до негоди, якщо недовго і уривчасто – до ясного дня.

Яка погода в цей день, такою буде осінь.

Жаркий день – грудень буде холодним.

Починають жовтіти листя берези – осінь буде ранньою.

Омелян прийшов, гриби і ягоди знайшов.

Ялинові шишки знаходяться тільки на верхівках дерев – морози почнуться тільки в січні.

Що не можна робити:

Виходити з дому після заходу сонця.

В лазню потрібно заходити з почуттям вдячності, щоб не образити банного духа.

Мити підлогу. Сьогодні це ризик для здоров’я.

Ходити в лазню на самоті і митися після заходу сонця.

31 липня: цей день в історії

1498 – третя експедиція іспанського мореплавця Христофора Колумба відкрила острів Тринідад.

1703 – Даніель Дефо прикутий до ганебного стовпа за злочин “крамольного наклепу” після публікації брошури політико-сатиричних памфлетів, але був закиданий квітами.

1874 – доктор Патрік Френсіс Хілі став першим афроамериканцем, що вступив на посаду президента переважно “білого” університету – Джорджтаунського університету.

1907 – На Кубі заборонені дуелі.

1924 – Польський уряд заборонив використовувати українську мову в державних та самоврядних установах Західної України (Східної Галичини).

1928 – Вперше на заставці кіностудії “Metro-Goldwyn-Mayer” з’явився лев. Це був перший звуковий фільм студії “Білі тіні південних морів”. Левиний рик був найдовшим звуком у фільмі, так як в ньому виголосили лише одне слово – “Привіт!”.

1944 – загинув письменник-есеїст Антуан де Сент-Екзюпері.

1957 – прийнято постанову ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР “Про розвиток житлового будівництва в СРСР”, що дало початок будівництва “хрущовок”.

1962 – На Всеафриканській конференції жінок в Дар-ес-Саламі (Танзанія) цей день проголошений Днем африканської жінки.

1965 – У Великобританії заборонена реклама сигарет на телебаченні.

1971 – Програма Apollo: астронавти Аполлон-15 стали першими, хто поїхав на місячному всюдиході (Lunar Rover Vehicle).

1972 – Уряд Канади прийняв рішення замінити штрафами тюремне покарання за вживання марихуани.

1994 – українець Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною – 6,14 м.

Іменинники 31 липня

1704 – Габріель Крамер, швейцарський математик, один з творців лінійної алгебри.

1800 – Фрідріх Велер, німецький хімік і лікар, один з основоположників органічної хімії.

1945 – Ян Табачник, український естрадний композитор, акордеоніст-віртуоз, народний артист України.

1965 – Джоан Кетлін Роулінг, англійська письменниця, автор книг про Гаррі Поттера.

Привітання з днем ​​янгола в цей день приймають Афанасій, Омелян, Кузьма, Іван, Леонтій, Мирон, Степан.