У неділю, 31 липня, відзначається Всесвітній день рейнджерів та День безпородної собаки.

Про це розповідають #Букви.

Також сьогодні святкують:

День їжі в Канаді

День Воїнів в Малайзії

День африканської жінки

День казначейства в Польщі

Національний день малинового торта

Цей день в історії:

30 до н. е. — битва при Александрії: Марк Антоній завдав поразки військам Октавіана, але пізніше більшість його війська дезертирувала, внаслідок чого Антоній покінчив життя самогубством.

781 — вперше зареєстровано виверження гори Фудзі в Японії.

904 — араби захоплюють Салоніки, друге за величиною місто Візантійської імперії.

1009 — Сергій IV стає сто сорок третім римським папою після зречення папи Іоанна XVIII — за підтримки фактичного правителя Папської держави та військового аристократа Іоанна Кресченція III.

1423 — Столітня війна: Битва при Кравані — французька армія зазнала поразки від англійців на березі річкі Йонна.

1431 — битвою на переправі під Луцьком почалася громадянська війна Великого князя Литовського Свидригайла і короля Польського Владислава-Ягайла

1451 — Жак Кер був заарештований за наказом короля Франції Карла VII Звитяжного.

1498 — експедиція X. Колумба відкриває о. Тринідад.

1547 — шотландські роялісти захоплюють і відправляють на французькі галери лідера лютеранської реформації в Шотландії Джона Нокса.

1605 — архієпископ рязанський грек Ігнатій вінчає на московське царство Лжедмитрія I.

1667 — укладання Бредського миру, що завершує другу англо-голландську війну (1665—1667). За Королівством Англія закріплюються голландські колонії в Північній Америці.

1751 — пожежа в Стокгольмі знищує 1,000 будинків.

1919 — Армія УНР та Українська Галицька армія зайняли Київ.

1837 — закладено будинок (Червоний корпус) Київського університету

1919 — у Німеччині ухвалено Веймарську конституцію. Німеччина стала республікою.

1924 — польський уряд заборонив вживати українську мову в державних та самоуправних установах Західної України.

1941 — Костя Паньківського у Львові обрано головою Генерального секретаріату Української Національної Ради.

1956 — ЦК КПРС ухвалив рішення щодо розвитку житлового будівництва в СРСР (початок будівництва “хрущовок”).

1971 — вперше людина проїхалась по Місяцю на спеціальному модулі Lunar Rover Vehicle;

1975 — У Гельсінкі відкрилася Нарада з безпеки й співробітництва в Європі, на якій було ухвалено Заключний акт, що містить розділ про права людини.

1988 — у Бердянську, Запорізької області стартував найтриваліший в історії СРСР рок-фестиваль “РОК-ПОП-ШОУ’88”, на який з’їхалися рок-музиканти з усієї країни. Заключні концерти пройшли 7 серпня.

1991 — СРСР і США підписали Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь СТАРТ;

1994 — Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною — 6,14 м.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні православні християни вшановують пам’ять святого Якинта.

Він був ранньохристиянським святим та мучеником.

Святий Якинт жив у IV ст. Язичники вбили його за те, що він не хотів поклонятися їх божкам і сокирою порозбивав ідолів. Якинт загинув мученицькою смертю за віру в Амастридіі у Пафлагонії (сьгоднішня Туреччина).

Прикмети погоди:

Якщо шишки видніються лише на верхівках дерева, то морози будуть не раніше січня.

Якщо листя на березі починає жовтіти, осінь буде ранньою.

Що не можна робити:

31 липня самотнім людям не варто без причини виходити з дому після заходу сонця.

Не слід в останній день липня влаштовувати пишні застілля.

Не рекомендується працювати віником, сухою шваброю або ганчіркою.

День ангела сьогодні відзначають: Ігнатій, Лойола, Гнат, Любомир, Ємельян та Іван.