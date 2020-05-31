Про це розповідають #Букви.
В Україні сьогодні відзначають День Києва, в США – День мигдалевого печива, День захисту слуху, в Угорщині – День дітей, у Франції, Швеції, Алжирі, Марокко, Тунісі, Домінікані – День матері, в Брунеї – День збройних сил, в Казахстані – день пам’яті жертв політичних репресій і голоду, в ПАР – день республіки, в Венесуелі – день посадки дерев.
Всесвітній день без тютюну
День проголошений у 1987 році за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров’я з метою залучення уваги до поширення в світі тютюнопаління та його негативний вплив на здоров’я і тривалість життя людей. До 16 століття тютюн ріс тільки в Північній і Південній Америці. Але потім його завезли до Європи.
Першими курити тютюн почали англійці – в середині 60-х років 16 століття. За 150 років тютюн поширився по Євразії та Африці.
В епідемію куріння перетворилося в минулому столітті. За даними ВООЗ, в ХХ столітті тютюн став причиною 100 000 000 випадків смерті.
Пам’ятні дати 31 травня
1578 – італійський археолог Антоніо Босіо знайшов у Римі древні християнські катакомби.
1850 – Скасування загального виборчого права у Франції.
1859 – на Часовий вежі Вестмінстерського палацу в Лондоні запустили годинник – Біг-Бен.
1868 – в околицях Парижа, в парку Сен-Клу пройшла перша в світі велогонка. Гонщики повинні були проїхати 2000 метрів. У 1875 році був встановлений світовий рекорд швидкості для “високого” велосипеда – 34 км/год.
1879 – в Берліні відкрилася перша в світі електрична залізниця і був продемонстрований перший електропоїзд.
1884 – американський лікар Джон Харві Келлог запатентував кукурудзяні пластівці.
1918 – після розпаду Австро-Угорщини в Піттсбурзі (США) оголошено про політичний союз чехів і словаків, який привів до утворення в жовтні того ж року незалежної Чехословацької республіки.
1961 – проголошення незалежності ПАР від Великої Британії.
1970 – стався землетрус у Перу, який забрав життя понад 60 тисяч осіб.
2000 – було освячено відновлений з руїн Свято-Михайлівський Золотоверхий собор.
2017 – помер глава Української Греко-Католицької Церкви в 2001-2011 роках, український релігійний діяч, Блаженніший Любомир Гузар.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 31 травня вшановує пам’ять мученика Феодота Анкірського і семи дів-мучениць. Інші назви свята: “Овсяник”, “Житник”, “Сім дев”. У цей день сняться віщі сни, які варто запам’ятати.
Що сьогодні можна робити
Не можна рубати дуб на самоті або не для будівництва церкви чи житла.
Прикмети на 31 травня
- Гроза – у липні дощитиме;
- У дуба верхівка з опушкою – буде хороший урожай вівса;
- На дубі лист розправився, а на ясені ще немає – літо буде посушливим;
- з дуба обсипаються здорові листя – рік буде голодним і неврожайним.
В цей день іменини у Богдана, Олександри, Клавдії, Фаїни, Юлії, Андрія, Дениса, Петра, Павла, Христини, Семена, Михайла, Іраклія і Давида.