Сьогодні, 31 травня, в світі відзначають Всесвітній день без тютюну, Всесвітній день блондинок, День дірок від бублика, Всесвітній день без тютюну, Міжнародний день близнюків, День народження велосипедного спорту, Всесвітній день боротьби з нерівністю, Всесвітній день медитації.

Про це розповідають #Букви.

В Україні сьогодні відзначають День Києва, в США – День мигдалевого печива, День захисту слуху, в Угорщині – День дітей, у Франції, Швеції, Алжирі, Марокко, Тунісі, Домінікані – День матері, в Брунеї – День збройних сил, в Казахстані – день пам’яті жертв політичних репресій і голоду, в ПАР – день республіки, в Венесуелі – день посадки дерев.

Всесвітній день без тютюну

День проголошений у 1987 році за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров’я з метою залучення уваги до поширення в світі тютюнопаління та його негативний вплив на здоров’я і тривалість життя людей. До 16 століття тютюн ріс тільки в Північній і Південній Америці. Але потім його завезли до Європи.

Першими курити тютюн почали англійці – в середині 60-х років 16 століття. За 150 років тютюн поширився по Євразії та Африці.

В епідемію куріння перетворилося в минулому столітті. За даними ВООЗ, в ХХ столітті тютюн став причиною 100 000 000 випадків смерті.

Пам’ятні дати 31 травня

1578 – італійський археолог Антоніо Босіо знайшов у Римі древні християнські катакомби.

1850 – Скасування загального виборчого права у Франції.

1859 – на Часовий вежі Вестмінстерського палацу в Лондоні запустили годинник – Біг-Бен.

1868 – в околицях Парижа, в парку Сен-Клу пройшла перша в світі велогонка. Гонщики повинні були проїхати 2000 метрів. У 1875 році був встановлений світовий рекорд швидкості для “високого” велосипеда – 34 км/год.

1879 – в Берліні відкрилася перша в світі електрична залізниця і був продемонстрований перший електропоїзд.

1884 – американський лікар Джон Харві Келлог запатентував кукурудзяні пластівці.

1918 – після розпаду Австро-Угорщини в Піттсбурзі (США) оголошено про політичний союз чехів і словаків, який привів до утворення в жовтні того ж року незалежної Чехословацької республіки.

1961 – проголошення незалежності ПАР від Великої Британії.

1970 – стався землетрус у Перу, який забрав життя понад 60 тисяч осіб.

2000 – було освячено відновлений з руїн Свято-Михайлівський Золотоверхий собор.

2017 – помер глава Української Греко-Католицької Церкви в 2001-2011 роках, український релігійний діяч, Блаженніший Любомир Гузар.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 31 травня вшановує пам’ять мученика Феодота Анкірського і семи дів-мучениць. Інші назви свята: “Овсяник”, “Житник”, “Сім дев”. У цей день сняться віщі сни, які варто запам’ятати.

Що сьогодні можна робити

Не можна рубати дуб на самоті або не для будівництва церкви чи житла.

Прикмети на 31 травня

Гроза – у липні дощитиме;

У дуба верхівка з опушкою – буде хороший урожай вівса;

На дубі лист розправився, а на ясені ще немає – літо буде посушливим;

з дуба обсипаються здорові листя – рік буде голодним і неврожайним.

В цей день іменини у Богдана, Олександри, Клавдії, Фаїни, Юлії, Андрія, Дениса, Петра, Павла, Христини, Семена, Михайла, Іраклія і Давида.