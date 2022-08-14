Про це повідомляє Оперативне командування “Північ”.
З території РФ здійснено обстріл Есманської громади Шосткинського району.
“Зафіксовано 31 “прихід” імовірно зі ствольної артилерії”, – йдеться у повідомленні.
Про втрати чи поранення серед місцевого населення інформації не було.
11 серпня окупанти обстріляли 13 населених пунктів Сумської області. Внаслідок обстрілів пошкоджено газопровід.
Тоді ж голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що минула ніч і нинішній ранок на Сумщині були неспокійними.
“Росіяни обстрілювали прикордонні громади Сумської області: Середино-Будську, Краснопільську та Миколаївську”, – зазначив Живицький.
- Триває сто сімдесят друга доба протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли біля Костянтинівки, Бахмута, Соледара, Шумів, Яковлівки, Кодеми та Вершини. Також ворог завдав авіаударів неподалік Соледара, Яковлівки та Кодеми. Українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили розвідгрупу противника у напрямку Соледару.
- За минулу добу Збройні сили України завдали до десяти групових авіаударів по позиціях окупаційних військ. Атаки відбувалися на кількох оперативних напрямках.
- Окупаційні війська РФ продовжують спроби наступу у Луганській області. Після захоплення Лисичанська ворогу важче просуватися вперед.
- Окупанти обстріляли портову інфраструктуру Миколаєва. Вони випустили по ній три реактивних снаряди залпового вогню “Ураган”.