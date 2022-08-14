Ввечері 14 серпня з 18.20 до 19.00 російські війська здійснили один обстріл району відповідальності в Сумській області.

Про це повідомляє Оперативне командування “Північ”.

З території РФ здійснено обстріл Есманської громади Шосткинського району.

“Зафіксовано 31 “прихід” імовірно зі ствольної артилерії”, – йдеться у повідомленні.

Про втрати чи поранення серед місцевого населення інформації не було.

11 серпня окупанти обстріляли 13 населених пунктів Сумської області. Внаслідок обстрілів пошкоджено газопровід.

Тоді ж голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що минула ніч і нинішній ранок на Сумщині були неспокійними.