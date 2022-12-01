31 рік тому відбувся всеукраїнський референдум за проголошення незалежності України

Про це повідомляють #Букви.

Тоді, громадян запитали: “Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?”. Пропонувалося обрати між двома варіантами відповіді: “Так, підтверджую” або “Ні, не підтверджую”.

90,32% учасників референдуму відповіло: “Так, підтверджую”, а загалом в голосуванні взяли участь 31 891 742 особи – 84,18% населення України.

Референдум відбувся в 27 адміністративних регіонах України: 24 областях, Автономній республіці Крим, Києві та Севастополі.

У Києві незалежність України підтримали 92,88% виборців, у Донецькій області – 83,9%, в Луганській – 83,86%. Водночас в Автономній республіці Крим сказали “Так” 54,19% виборців, тоді як у Севастополі – 57,07%.

В Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій областях за незалежність проголосувало понад 95% людей.

Референдум провели з метою нейтралізувати політичні спекуляції противників української незалежності, що нібито “народ України не підтримує Акт про незалежність”.

Згодом Україну почали визнавати й інші країни світу:

2 грудня – Канада і Польща,

3 грудня – Угорщина,

4 грудня – Латвія і Литва,

5 грудня – Аргентина, Болгарія, Болівія, Хорватія,

25 грудня – США,

27 грудня – Франція,

28 грудня – Італія,

31 грудня – Велика Британія, Бельгія, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія тощо.

8 грудня 1991 року Біловезька угода констатувала припинення існування СРСР.

У той самий час відбулися перші в історії незалежної Української держави вибори президента України, де головою держави обрали Леоніда Кравчука (61,59% голосів). Другий результат на виборах президента здобув В’ячеслав Чорновіл (23,27%), а на третьому місці опинився Левко Лук’яненко (4,49%).

“Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв’язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом OOH та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи Декларацію про Державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної Української держави — України. Територія України є неподільною і недоторканою. Віднині на території України мають чинність винятково Конституція і закони України”, – йшлося в тексті Акту проголошення незалежності України від 24 серпня 1991, підтвердження якого й відбувалося 1 грудня 1991 року на загальнонаціональному референдумі.