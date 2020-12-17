У 1989 році вийшла перша серія "Сімпсонів", мультсеріалу, який вже став культовим, та на якому виросло не одне покоління. Серіал налічує майже 700 серій.

#Букви розповідають цікаві факти про “Сімпсонів”.

Цікаві факти про мультсеріал:

Вигук Гомера Сімпсона “Доу!” (d’oh!) додали в Оксфордський словник англійської мови.

Ім’я Барта – єдине вигадане у мультфільмі. Всі інші Сімпсони отримали імена членів сім’ї творця серіалу Метта Греннінга.

У персонажів мульфільму по чотири пальці, бо це економить час художникам. Лише у Бога – п’ять пальців.

У 1990 році пісня Барта “Do The Bartman” очолила британський чарт.

Вона взяла перше місце в Австралії, Ірландії, Новій Зеландії, Норвегії та Великій Британії.

Bart Simpson – Do The Bartman (Official Video HQ) from Wolfgang Dey on Vimeo.

Меггі Сімпсон озвучував і Метт Греннінг

Наймолодша Сімпсон у серіалі взагалі небагатослівна. Її першим словом було “тато” і воно прозвучало голосом акторки Елізабет Тейлор. А Греннінгу належать звуки смоктання соски.

Дім Сімпсонів збудували в реальності – у штаті Невада.

Дім Сімпсонів побудували як головний приз для конкурсу від телеканалу Fox та компанії Pepsi. Переможець мав вибір: жити в будинку Сімпсонів, або ж взяти гроші – 75 000 доларів. І перемогла жінка поважного віку, яка не захотіла відчути себе Сімпсоном та взяла гроші.

Передбачення у мультсеріалі:

Прихильники мультфільму знайшли пророкування масових заворушень в США. Наприклад, учасники протесту в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалили поліцейську дільницю через смерть афроамериканця Джорджа Флойда, який помер внаслідок жорсткого затримання правоохоронцями.

“Сімпсони” передбачили обрання Дональда Трампа президентом США.

А ось нібито передбачення пожежі в Нотр-Дамі виявилося фейком.

Після пожежі, що трапилася в Соборі Паризької Богоматері, в Інтернеті з’явилася картинка з “Сімпсонів” з палаючою будівлею. Але насправді ця картинка – робота в фоторедакторі. Вихідний кадр був узятий із серії “Чоловіки та ножі”, але там Нотр-Дам не горить і немає містера Бернса.

Дехто знайшов у мультфільмі пророкування результату президентських виборів в Україні у 2019 році.

Творці мультсеріалу “Сімпсони” ще у 1998 році передбачили злиття The Walt Disney Company і 20th Century Fox.