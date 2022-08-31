31 серпня - Міжнародний день поінформованості про передозування, Всесвітній день блогу, а також День їжі на свіжому повітрі. За церковним календарем 31 серпня - день пам'яті мучеників Флора та Лавра.

Про це повідомляють #Букви.

З 2001 року 31 серпня відзначають день пам’яті людей, що померли від передозування наркотиків. Цього дня тисячі людей в усьому світі висловлюють своє співчуття родинам і друзям жертв передозування та згадують тих, кого вони втратили.

Окрім цього 31 серпня – Всесвітній день блогу. Ідея святкувати День блогу (Blog Day) 31 серпня з’явилася у 2005 році, коли активні користувачі LiveJournal угледіли в слові blog цифри – 3108. Тому і датою свята встановили 31 серпня.

Також 31 серпня – День їжі на свіжому повітрі. Дата обрана не випадково, адже це останній день літа. Хоч погода ще стоїть тепла та сонячна, однак всім зрозуміло, що скоро доведеться попрощатися з найтеплішою порою року.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Польща – День Солідарності та Свободи

Молдова – День державної мови

Румунія – День мови

Киргизстан – День Незалежності

Малайзія – День Незалежності

Тринідад і Тобаго – День Незалежності

Узбекистан – День пам’яті жертв репресій

США – День адвоката та Національний день суміші сухофруктів і горіхів

Цього дня у світі:

1422 — Генріх VI став королем Англії у віці 9 місяців

1733 — своїм указом імператриця Анна Іванівна «пробачає» запорожцям «усі їхні провини» і бере під свою імперську руку. Козаки дістали можливість повернутися на рідну землю.

1898 — офіційно відкрито Київський політехнічний інститут.

1907 — створено Антанту.

1919 — у ніч з 30 на 31 серпня Київ було визволено від більшовиків об’єднаними силами УГА та Дієвої армії УНР

1939 — Верховна Рада СРСР ратифікувала радянсько-німецький пакт про ненапад

1986 — радянський пасажирський лайнер “Адмірал Нахимов” затонув у Чорному морі біля Новоросійська після зіткнення з танкером “Петро Васев”; загинули 423 людини.

1987 — відбувся реліз відомого альбому Майкла Джексона під назвою ”Bad”.

1993 — завершено виведення російських військ із Литви.

1994 — у Берліні пройшла урочиста церемонія виведення російських військ із Німеччини.

1995 — на навколоземну орбіту запущено перший український науково-дослідний супутник Січ-1.

2002 — відбувся політ першого автожиру незалежної України КП-01.

2015 — Київ: після голосування за зміни до Конституції, внесені Президентом України, під Верховною Радою почались сутички між протестувальниками й правоохоронцями, понад 140 осіб зазнали поранень. Внаслідок вибуху загинуло (на місці і внаслідок поранень) четверо нацгвардійців. Невдовзі було затримано понад 18 осіб, які брали участь у заворушеннях.

Яке сьогодні церковне свято:

31 серпня у церкві відзначають святкують День пам’яті мучеників Флора і Лавра.

Вони жили в II столітті у Візантії, потім переселилися до Іллірії. За ремеслом брати були каменотесами (їхніми вчителями у цьому мистецтві були християни Прокл і Максим, від яких брати навчилися і боговгодного життя).

Прикмети:

Не встигнеш посіяти жито до Фрола – буде поганий урожай наступного року.

Кінь часто перебирає ногами і фиркає – чекай негоди.

Наші предки 31 серпня висмикували полин і дивилися, яке коріння. Якщо товсте – можна очікувати хорошого врожаю вже наступного року.

Традиції:

В народі 31 серпня називали Фролів день. Цього дня обов’язково мили та чистили коней, не використовували їх у працю, а гриву прикрашали стрічками.

Також заборонено сьогодні запрягати воза і випалювати клеймо на худобі.

В цей день на конях працювати не можна, щоб падежу не було.

Іменини цього дня відзначають:

Богдан, Марк, Раймонд, Варнава, Георгій, Григорій, Діонисій, Євгеній, Єміліан, Іларіон, Лев, Лука, Макарій, Михайло, Флор, Христофор.