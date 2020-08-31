У понеділок, 31 серпня, в православній церкві традиційно шанують мучеників Флора і Лавра, а в світі відзначають День блогу.

Про це розповідають #Букви.

У Польщі сьогодні відзначається День Солідарності і Свободи, а в Молдові – День державної мови. У Киргизстані, Малайзії і в острівній державі Тринідад і Тобаго відзначають День незалежності.

Православні свята 31 серпня

У православній церкві сьогодні шанують мучеників Флора і Лавра.

Згідно з житієм, вони були рідними братами, і з юності увірували в Христа. Вони жили в II столітті у Візантії, потім переселилися до Іллірії. Брати були каменотесами.

Місцевий правитель відправив братів у сусідню область для роботи над язичницьким храмом. Святі працювали на будівництві, роздаючи зароблені гроші жебракам, самі ж дотримувалися суворого посту і невпинно молилися.

Одного разу син місцевого жерця Мамертіна необережно підійшов до будівництва, і осколок каменю потрапив йому в око, сильно пошкодивши його. Святі Флор і Лавр пообіцяли батькові юнака, що його син отримає зцілення. Вони взяли юнака до себе і наставили у вірі в Христа. Після цього він одужав. Побачивши таке чудо, батько хлопця також увірував у Христа.

Коли будівля храму була завершена, брати зібрали християн, які допомагали при будівництві, розтрощили ідолів і поставили в східній частині храму святий хрест. Дізнавшись про це, місцевий правитель засудив до спалення колишнього жерця Мамертіна з сином і 300 християн.

Мученики Флор і Лавр були кинуті в порожній колодязь і засипані землею. Через багато років їхні мощі були знайдені і перенесені в Константинополь.

Які ще свята і дати сьогодні відзначають

Сьогодні відзначається Всесвітній день блогу. Ідея святкування з’явилася в 2005 році. Тоді користувачі LiveJournal угледіли в слові “blog” цифри 3108. У зв’язку з цим датою свята встановили 31 серпня.

Також сьогодні – Міжнародний день боротьби з передозуванням наркотиків. Це день пам’яті людей, які померли від передозування.

Крім того, сьогодні Міжнародний день бекону, День боротьби з провалами в пам’яті, в США – Національний день суміші сухофруктів і горіхів, на Філіппінах – День національних героїв, в Узбекистані – День пам’яті жертв репресій.

31 серпня: цей день в історії

• 1422 рік – Генріх VI став королем Англії у віці 9 місяців;

• 1302 – Франція і Сицилія домовилися завершити релігійну війну між собою;

• 1898 рік – офіційно відкрито Київський політехнічний інститут;

• 1907 рік – Англія, Росія і Франція сформували військово-політичний союз (Антанту);

• 1919 рік – в ніч з 30 на 31 серпня Київ було визволено від більшовиків;

• 1987 рік – відбувся реліз відомого альбому Майкла Джексона під назвою ” Bad ”;

• 1995 рік – на навколоземну орбіту запущено перший український науково-дослідний супутник “Січ-1”; супутник, як і його ракета-носій “Циклон” були створені фахівцями Державного конструкторського бюро “Південне” ім. Янгеля і виготовлені на ДП “Виробниче об’єднання “Південний машинобудівний завод ім. Макарова” в Дніпрі;

• 2015 року – в Києві після голосування за зміни до Конституції щодо децентралізації під Верховною Радою сталися сутички; в результаті вибуху загинули четверо бійців Національної гвардії.

Іменинники 31 серпня

• 12 рік – Гай Юлій Германік, римський імператор.

• 1702 рік – Луї-Франсуа Рубільяк, французький скульптор, який працював у Королівстві Великої Британії; один з чотирьох найвідоміших скульпторів Лондона, представників рококо;

• 1811 рік – Теофіль Готьє, французький поет, прозаїк, літературний критик, лібретист і художник;

• 1821 рік – Гельмгольц, німецький фізик, фізіолог і психолог.

• 1870 рік – Марія Монтессорі, італійський лікар і педагог, найбільш відома своєю унікальною педагогічною системою, заснованою на ідеї вільного виховання, яка носить її ім’я;

• 1881 рік – Іван Омелянович-Павленко, український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, командир Окремого кінної дивізії УНР.

• 1949 рік – американський актор Річард Гір.

• 1974 – Андрій Медведєв, український тенісист, перша ракетка України.

У цей день в 1997 році трагічно загинула в ДТП принцеса Уельська Діана.