31 січня у світі святкують День ювеліра, День “Обійми економіста”, День натхнення мистецтвом і Національний день гарячого шоколаду в США.

Про це повідомляють #Букви.

Також у світі святкують День “з ніг на голову”, коли усі деякі правила перевертаються з ніг на голову та загальноприйнятим стає те, що зазвичай заборонене та День зебри.

Віряни вшановують пам’ять святителів Афанасія і Кирила, архиєпископів Олександрійських. Також у цей день згадують преподобних схимонаха Кирила і схимонахині Марії, батьків преподобного Сергія Радонезького.

Пам’ятні дати:

У 1734 році російська імператорка Анна видала таємний указ “Про шлюби малоросів”

У 1865 році Конгрес США ухвалив Тридцяту поправку до Конституції, чим фактично заборонили рабство.

У 1893 році була зареєстрована торговельна марка Coca-Cola&

У 1941 році було створено Київську кіноіндустрію науково-популярних фільмів, яка через 13 років отримала назву Київнаукфільм.

У 1950 тодішній президент Сполучених Штатів Америки Гаррі Труман публічно оголосив про підтримку проєкту розробки водневої бомби.

У 1958 році відбувся запуск “Експлорера-1” – першого американського штучного супутника Землі. Тоді він встановив наявність навколоземного радіаційного поясу.

У 2020 році Велика Британія вийшла з Євросоюзу.

31 січня народилися:

У 1797 році народився Франц Шуберт – австрійський композитор.

У 1876 році народився Олександр Динник – український вчений у галузі механіки.

У 1911 році у Болгарії народилася Ванга, яка вважається провидицею та цілительницею.

У 1938 році народилася майбутня королева Нідерландів Беатрікс.

У 1981 році народився американський поп-співак, танцюрист і актор Джастін Тімберлейк.

У 1983 році народився Артем Вітко, командир добровольчого батальйону МВС України “Луганськ-1”, колишній народний депутат України.

Традиції:

31 січня не можна лихословити – принесе невдачу.

Цього дня також не бажано лишати у своєму житлі безлад – це найкраща пора для ретельного прибирання. вважається, що тоді й життя та душа будуть чистішими..

31 січня чудовий день для того, щоб трохи погодувати диких птахів, аби вони пережили зиму.

Не варто викидати сміття після заходу сонця.

Прикмети:

Якщо 31 січня завірюха — весна буде пізньою.

Якщо до обіду хмарно – весна прийде рано.

Якщо чути завивання вітру – чекайте на відлигу.

Каркають вороги – попереду холод.

Іменини святкують: Кирило, Євген, Оксана, Марко, Дмитро, Омелян, Іларіон, Максим, Охрім, Маркіян, Марія, Олексій, Володимир, Єфрем, Ксенія, Микола, Михайло, Сергій, Герасим, Іван, Павло, Олена