31 січня відзначається Всесвітній день ювеліра та Міжнародний день зебри, За церковним календарем сьогодні день пам’яті Афанасія Олександрійського.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день ювеліра: ідея встанови професійне свято ювелірів виникла на одному з популярних конкурсів молодих ювелірів, який проводився в столиці Узбекистану Ташкенті на початку 2008-го року.

Міжнародний день зебри: свято з’явилося за ініціативою природоохоронних організацій. Основна мета Міжнародного дня зебри – сприяти збереженню цих унікальних тварин.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Науру – День Незалежності

Бразилія – День інженера-еколога

Цього дня у світі:

1729 — у Стамбулі видали першу надруковану арабським шрифтом книгу — тлумачний словник, який і досі вважається одним з найпопулярніших.

1734 — російська імператриця Анна видала таємний указ “Про шлюби малоросів”.

1747 — Вільям Бромфейлд відкрив у Лондоні першу клініку з лікування венеричних захворювань — госпіталь Lock.

1865 — Конгрес ухвалив Тринадцяту поправку до Конституції США, що забороняла рабство.

1893 — у Патентному бюро США реєструють торгову марку Coca-Cola.

1917 — німецький кайзер Вільгельм II підписав наказ про необмежену підводну війну проти торгових шляхів союзників.

1941 — створено Київську кіностудію науково-популярних фільмів (з 1954 р. — Київнаукфільм)

1943 — командувачу 6-ї армії Вермахту Фрідріху Паулюсу надано звання генерал-фельдмаршала; того ж дня він узятий в полон радянськими військами під Сталінградом.

1943 — командувачу 6-ї армії Вермахту Фрідріху Паулюсу надано звання генерал-фельдмаршала; того ж дня він узятий в полон радянськими військами під Сталінградом. 1946 — набрала чинності перша конституція Югославії, що об’єднала шість федеративних республік за радянським зразком.

1950 — Президент США Гаррі Трумен публічно оголосив про підтримку проєкту розробки водневої бомби, зброї, яка теоретично в сотні разів потужніша, за атомні бомби, скинуті американцями на Хіросіму та Нагасакі під час 2-ї Світової війни.

1958 — здійснено запуск першого американського штучного супутника Землі “Експлорер-1”, котрий встановив наявність навколоземного радіаційного поясу.

1961 — США провели запуск космічної ракети з шимпанзе на борту. Ракета на швидкості 8000 км/год піднялася на висоту 250 км над Землею. Шимпанзе повернулася на Землю без ушкоджень.

1966 — СРСР запустив автоматичну станцію “Луна-9”.

1999 — науковці з університету Алабама (США) одержали, на їх думку, неспростовні докази того, що вірус СНІДу бере свій початок у Африці, походить від шимпанзе і вперше перейшов до людей близько 50-ти років тому.

2000 — поблизу острова Анакапа сталася авіаційна катастрофа лайнера McDonnell Douglas MD-83 авіакомпанії Alaska Airlines, в якій загинуло 88 осіб.

2009 — у Кенії принаймні 113 людей загинули й понад 200 осіб отримали поранення внаслідок займання розлитої нафти в районі міста Моло.

2020 — Велика Британія вийшла з Європейського Союзу та Євратому.

Яке сьогодні церковне свято:

31 січня в православному календарі — день пам’яті Афанасія Олександрійського. Народився святитель в Олександрії і з дитинства виховувався у християнській вірі. Цікавився богослужіннями від ранніх років. Цікаво, що навіть всі його ігри із сусідськими дітьми були в дияконів та єпископів. Також проводив Таїнство Хрещення для всіх, хто хотів цього.

Прикмети:

Якщо відлига, то літо буде дуже вологим, а врожай поганим

Якщо сонце виглянуло опівдні – до ранньої весни

Якщо серйозна заметіль, то зима затримається

Якщо птахи літають низько над землею, то до негоди

Сни у ніч з 31 січня на 1 лютого можуть бути пророчими

Традиції:

Наші предки в цю дату виганяли відьом. Для цього знахарі опівночі заговорювали пічну трубу, адже саме по ній відьми потрапляють в будинок.

Селяни в цю дату оглядали запаси корму і дров. Якщо запасів залишалося мало, старіли менше годувати худобу.

Іменини цього дня святкують:

Кирило, Євген, Оксана, Марко, Дмитро, Омелян, Іларіон, Максим, Охрім, Маркіян, Марія, Афанасій, Опанас, Олексій.