Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день ювеліра: ідея встанови професійне свято ювелірів виникла на одному з популярних конкурсів молодих ювелірів, який проводився в столиці Узбекистану Ташкенті на початку 2008-го року.
Міжнародний день зебри: свято з’явилося за ініціативою природоохоронних організацій. Основна мета Міжнародного дня зебри – сприяти збереженню цих унікальних тварин.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Науру – День Незалежності
- Бразилія – День інженера-еколога
Цього дня у світі:
- 1729 — у Стамбулі видали першу надруковану арабським шрифтом книгу — тлумачний словник, який і досі вважається одним з найпопулярніших.
- 1734 — російська імператриця Анна видала таємний указ “Про шлюби малоросів”.
- 1747 — Вільям Бромфейлд відкрив у Лондоні першу клініку з лікування венеричних захворювань — госпіталь Lock.
- 1865 — Конгрес ухвалив Тринадцяту поправку до Конституції США, що забороняла рабство.
- 1893 — у Патентному бюро США реєструють торгову марку Coca-Cola.
- 1917 — німецький кайзер Вільгельм II підписав наказ про необмежену підводну війну проти торгових шляхів союзників.
- 1941 — створено Київську кіностудію науково-популярних фільмів (з 1954 р. — Київнаукфільм)
1943 — командувачу 6-ї армії Вермахту Фрідріху Паулюсу надано звання генерал-фельдмаршала; того ж дня він узятий в полон радянськими військами під Сталінградом.
- 1946 — набрала чинності перша конституція Югославії, що об’єднала шість федеративних республік за радянським зразком.
- 1950 — Президент США Гаррі Трумен публічно оголосив про підтримку проєкту розробки водневої бомби, зброї, яка теоретично в сотні разів потужніша, за атомні бомби, скинуті американцями на Хіросіму та Нагасакі під час 2-ї Світової війни.
- 1958 — здійснено запуск першого американського штучного супутника Землі “Експлорер-1”, котрий встановив наявність навколоземного радіаційного поясу.
- 1961 — США провели запуск космічної ракети з шимпанзе на борту. Ракета на швидкості 8000 км/год піднялася на висоту 250 км над Землею. Шимпанзе повернулася на Землю без ушкоджень.
- 1966 — СРСР запустив автоматичну станцію “Луна-9”.
- 1999 — науковці з університету Алабама (США) одержали, на їх думку, неспростовні докази того, що вірус СНІДу бере свій початок у Африці, походить від шимпанзе і вперше перейшов до людей близько 50-ти років тому.
- 2000 — поблизу острова Анакапа сталася авіаційна катастрофа лайнера McDonnell Douglas MD-83 авіакомпанії Alaska Airlines, в якій загинуло 88 осіб.
- 2009 — у Кенії принаймні 113 людей загинули й понад 200 осіб отримали поранення внаслідок займання розлитої нафти в районі міста Моло.
- 2020 — Велика Британія вийшла з Європейського Союзу та Євратому.
Яке сьогодні церковне свято:
31 січня в православному календарі — день пам’яті Афанасія Олександрійського. Народився святитель в Олександрії і з дитинства виховувався у християнській вірі. Цікавився богослужіннями від ранніх років. Цікаво, що навіть всі його ігри із сусідськими дітьми були в дияконів та єпископів. Також проводив Таїнство Хрещення для всіх, хто хотів цього.
Прикмети:
- Якщо відлига, то літо буде дуже вологим, а врожай поганим
- Якщо сонце виглянуло опівдні – до ранньої весни
- Якщо серйозна заметіль, то зима затримається
- Якщо птахи літають низько над землею, то до негоди
- Сни у ніч з 31 січня на 1 лютого можуть бути пророчими
Традиції:
- Наші предки в цю дату виганяли відьом. Для цього знахарі опівночі заговорювали пічну трубу, адже саме по ній відьми потрапляють в будинок.
- Селяни в цю дату оглядали запаси корму і дров. Якщо запасів залишалося мало, старіли менше годувати худобу.
Іменини цього дня святкують:
Кирило, Євген, Оксана, Марко, Дмитро, Омелян, Іларіон, Максим, Охрім, Маркіян, Марія, Афанасій, Опанас, Олексій.
- За даними синоптиків у вівторок, 31 січня, по всій Україні очікуються опади у вигляді дощу зі снігом.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 30 січня.