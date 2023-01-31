Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день ювеліра: ідея встанови професійне свято ювелірів виникла на одному з популярних конкурсів молодих ювелірів, який проводився в столиці Узбекистану Ташкенті на початку 2008-го року.

Міжнародний день зебри: свято з’явилося за ініціативою природоохоронних організацій. Основна мета Міжнародного дня зебри – сприяти збереженню цих унікальних тварин.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

  • Науру – День Незалежності
  • Бразилія – День інженера-еколога

Цього дня у світі:

  • 1729 — у Стамбулі видали першу надруковану арабським шрифтом книгу — тлумачний словник, який і досі вважається одним з найпопулярніших.
  • 1734 — російська імператриця Анна видала таємний указ “Про шлюби малоросів”.
  • 1747 — Вільям Бромфейлд відкрив у Лондоні першу клініку з лікування венеричних захворювань — госпіталь Lock.
  • 1865 — Конгрес ухвалив Тринадцяту поправку до Конституції США, що забороняла рабство.
  • 1893 — у Патентному бюро США реєструють торгову марку Coca-Cola.
  • 1917 — німецький кайзер Вільгельм II підписав наказ про необмежену підводну війну проти торгових шляхів союзників.
  • 1941 — створено Київську кіностудію науково-популярних фільмів (з 1954 р. — Київнаукфільм)
    1943 — командувачу 6-ї армії Вермахту Фрідріху Паулюсу надано звання генерал-фельдмаршала; того ж дня він узятий в полон радянськими військами під Сталінградом.
  • 1946 — набрала чинності перша конституція Югославії, що об’єднала шість федеративних республік за радянським зразком.
  • 1950 — Президент США Гаррі Трумен публічно оголосив про підтримку проєкту розробки водневої бомби, зброї, яка теоретично в сотні разів потужніша, за атомні бомби, скинуті американцями на Хіросіму та Нагасакі під час 2-ї Світової війни.
  • 1958 — здійснено запуск першого американського штучного супутника Землі “Експлорер-1”, котрий встановив наявність навколоземного радіаційного поясу.
  • 1961 — США провели запуск космічної ракети з шимпанзе на борту. Ракета на швидкості 8000 км/год піднялася на висоту 250 км над Землею. Шимпанзе повернулася на Землю без ушкоджень.
  • 1966 — СРСР запустив автоматичну станцію “Луна-9”.
  • 1999 — науковці з університету Алабама (США) одержали, на їх думку, неспростовні докази того, що вірус СНІДу бере свій початок у Африці, походить від шимпанзе і вперше перейшов до людей близько 50-ти років тому.
  • 2000 — поблизу острова Анакапа сталася авіаційна катастрофа лайнера McDonnell Douglas MD-83 авіакомпанії Alaska Airlines, в якій загинуло 88 осіб.
  • 2009 — у Кенії принаймні 113 людей загинули й понад 200 осіб отримали поранення внаслідок займання розлитої нафти в районі міста Моло.
  • 2020 — Велика Британія вийшла з Європейського Союзу та Євратому.

Яке сьогодні церковне свято:

31 січня в православному календарі — день пам’яті Афанасія Олександрійського. Народився святитель в Олександрії і з дитинства виховувався у християнській вірі. Цікавився богослужіннями від ранніх років. Цікаво, що навіть всі його ігри із сусідськими дітьми були в дияконів та єпископів. Також проводив Таїнство Хрещення для всіх, хто хотів цього.

Прикмети:

  • Якщо відлига, то літо буде дуже вологим, а врожай поганим
  • Якщо сонце виглянуло опівдні – до ранньої весни
  • Якщо серйозна заметіль, то зима затримається
  • Якщо птахи літають низько над землею, то до негоди
  • Сни у ніч з 31 січня на 1 лютого можуть бути пророчими

Традиції:

  • Наші предки в цю дату виганяли відьом. Для цього знахарі опівночі заговорювали пічну трубу, адже саме по ній відьми потрапляють в будинок.
  • Селяни в цю дату оглядали запаси корму і дров. Якщо запасів залишалося мало, старіли менше годувати худобу.

Іменини цього дня святкують:

Кирило, Євген, Оксана, Марко, Дмитро, Омелян, Іларіон, Максим, Охрім, Маркіян, Марія, Афанасій, Опанас, Олексій.