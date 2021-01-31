31 січня у світі відзначаються Міжнародний день без Інтернету, День скотча, День натхнення серця мистецтвом, День пекельного холоду, Всесвітній день допомоги хворим на проказу.

Про це розповідають #Букви.

У США – День веселощів на роботі, День гарячого шоколаду, День навпаки, День “Обійми економіста”, День “Їжте брюссельську капусту”, День коктейлю “Бренді Олександр”, у Нідерландах – День звільнення Освенцима, у Білорусі – День науки, в Австрії – День безпритульних дітей, в Індії – День пам’яті Мехер Баби.

Цей день в історії:

1729 — у Стамбулі видали першу надруковану арабським шрифтом книгу — тлумачний словник, який і досі вважається одним з найпопулярніших.

1734 — російська імператриця Анна видала таємний указ “Про шлюби малоросів”.

1747 — у Лондоні відкрилася перша клініка з лікування венеричних захворювань — госпіталь Lock.

1893 — у Патентному бюро США реєструють торгову марку Coca-Cola.

1941 — створено Київську кіностудію науково-популярних фільмів (з 1954 р. — Київнаукфільм)

1950 — Президент США Гаррі Трумен публічно оголосив про підтримку проекту розробки водневої бомби, зброї, яка теоретично в сотні разів потужніша, за атомні бомби, скинуті американцями на Хіросіму та Нагасакі під час 2-ї Світової війни.

1958 — здійснено запуск першого американського штучного супутника Землі “Експлорер-1”, котрий встановив наявність навколоземного радіаційного поясу.

1961 — США провели запуск космічної ракети з шимпанзе на борту. Ракета на швидкості 8000 км/год піднялася на висоту 250 км над Землею. Шимпанзе повернулася на Землю без ушкоджень.

1999 — науковці з університету Алабама (США) одержали, на їх думку, неспростовні докази того, що вірус СНІДу бере свій початок у Африці, походить від шимпанзе і вперше перейшов до людей близько 50-ти років тому.

2000 — поблизу острова Анакапа сталася авіаційна катастрофа лайнера McDonnell Douglas MD-83 авіакомпанії Alaska Airlines, в якій загинуло 88 осіб.

2009 — у Кенії принаймні 113 людей загинули й понад 200 осіб отримали поранення внаслідок займання розлитої нафти в районі міста Моло.

Яке сьогодні церковне свято

Церква 31 січня вшановує пам’ять Афанасія Великого і Кирила – архієпископів з Олександрії.

Що не можна робити

Не можна хрестити хлопчика – це може принести в його життя чоловіче безсилля.

Не варто планувати переїзд – на новому місці будуть супроводжувати скандали та сварки.

Прикмети на 31 січня

заметіль – зима ще буде довгою;

відлига – до поганого врожаю картоплі й сирого літа.

Іменини у Афанасія, Кирила, Марії, Олександра, Євгена, Дмитра, Сергія, Ксенії, Володимира, Михайла, Миколи і Максима.