Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1859 — в Лондоні запустили знаменитий годинник Біг Бен на вежі парламенту.
1868 — у Парижі відбулися перші велосипедні перегони.
1870 — професор Едвард Джозеф де Смедт із компанії American Asphalt запатентував асфальт (“французьке асфальтне покриття”). Вперше його застосували в липні того же року на Вільям-стріт у Ньюарку.
1879 — У Берліні відкрили першу у світі електричну залізницю та продемонстрували перший електропоїзд, сконструйований Вернером фон Сіменсом.
1884 — американський лікар та пропагандист вегетаріанства Джон Келлог запатентував кукурудзяні пластівці.
1894 — відкрили електричний трамвай у Львові.
1918 — в радянській Росії введено спільне навчання школярів і школярок.
1938 — українець Антон Губенко здійснив перший в історії радянської авіації таран та вцілів.
1946 — у Києві створено літакобудівне конструкторське бюро Олега Антонова.
1988 — Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила 31 травня Всесвітнім днем без тютюну (World No-Tobacco Day).
1989 — на установчій конференції у Неаполі утворили Міжнародну асоціацію україністів.
1997 — підписано Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Російською Федерацією й Україною.
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква цього дня вшановує пам’ять сімох мучениць і племінника однієї з них, мученика Федота.
Прикмети погоди:
листя дуба повністю розпустилося – до хорошого врожаю;
зозуля довго кує – найближчим часом будуть теплі дні;
дуб розпустив листя раніше за ясен – літо буде посушливим.
Іменини сьогодні святкують: Андрій, Богдан, Давид, Денис, Іраклій, Клавдія, Олександра, Павло, Петро, Семен (Симеон), Фаїна, Федот, Христина, Василь, Лев, Макар, Михайло та Юлія.