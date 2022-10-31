Про це повідомляють #Букви.
Гелловін (або Вечір усіх святих) святкується в ніч проти 1 листопада. У ХІХ ст. поширилась думка про язичницькі корені цього свята, зокрема про походження його від кельтського Саваня, однак останні дослідження доводять його католицькі корені.
Найгучніше відзначається у США, Канаді, Ірландії та Великій Британії. Хоч в цих країнах Хелловін не є державним святом, та за популярністю поступається лише Різдву. В Україні набуває поширення після здобуття незалежності, разом з пожвавленням у світі процесів американізації наприкінці XX ст.
Цей день в історії:
1517 — чернець-августинець, філософ і теолог Мартін Лютер оприлюднив 95 тез проти індульгенцій.
1815 — британець Гемфрі Деві запатентував шахтарську лампу.
1864 — Невада стала 36-м штатом США.
1902 — Прокладений перший телеграфний кабель через Тихий океан — з Канади в Австралію.
1929 — Газета “Правда” закликала до проведення “загальної колективізації”.
1941 — На горі Рашмор (США) завершене спорудження найбільшого пам’ятника світу — 18-метрові голови чотирьох президентів.
1952 — У Тихому океані США провели випробування першої водневої бомби.
1956 — Американський адмірал Г. Дуфек став першою людиною, яка приземлилася на літаку на Південному полюсі.
1961 — Почала діяти найбільша в СРСР теплова електростанція — Придніпровська ГРЕС.
1984 — Сикхський терорист убив прем’єр-міністра Індії Індіру Ганді.
1995 — Верховна Рада України ухвалила Закон України про приєднання до Статуту Ради Європи.
1999 — У другий тур президентських виборів в Україні пройшли Леонід Кучма і Петро Симоненко.
Яке сьогодні церковне свято:
31 жовтня віряни вшановують пам’ять святого Луки, який є автором чотирьох Євангелій.
Прикмети:
- Якщо в цей день хмари пливуть з півночі на південь – до сонячної погоди, а з півдня на північ – до негоди.
- Якщо сніг не випаде, то зима настане нескоро.
Що не можна робити 31 жовтня:
- У цей день не можна віддавати з дому сіль.
- Не можна вживати гострі страви.
Іменини святкують: Йосип, Юлій, Лука, Марина, Злата, Юліана, Гаврило, Давид, Юліан, Семен.
- В неділю, 30 жовтня, у світі відзначали такі свята, як День тренера, Міжнародний день ортопедичних медсестер. У США свят безліч: День кукурудзяних цукерок, День “Купи пончик”, День хлібних паличок, День публіциста і День гарбузового хліба. В Україні вчора був День підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.