Сьогодні, 31 жовтня, у світі відзначають День міст, Міжнародний день Чорного моря, а також Міжнародний день економії та Гелловін.

Про це повідомляють #Букви.

Гелловін (або Вечір усіх святих) святкується в ніч проти 1 листопада. У ХІХ ст. поширилась думка про язичницькі корені цього свята, зокрема про походження його від кельтського Саваня, однак останні дослідження доводять його католицькі корені.

Найгучніше відзначається у США, Канаді, Ірландії та Великій Британії. Хоч в цих країнах Хелловін не є державним святом, та за популярністю поступається лише Різдву. В Україні набуває поширення після здобуття незалежності, разом з пожвавленням у світі процесів американізації наприкінці XX ст.

Цей день в історії:

1517 — чернець-августинець, філософ і теолог Мартін Лютер оприлюднив 95 тез проти індульгенцій.

1815 — британець Гемфрі Деві запатентував шахтарську лампу.

1864 — Невада стала 36-м штатом США.

1902 — Прокладений перший телеграфний кабель через Тихий океан — з Канади в Австралію.

1929 — Газета “Правда” закликала до проведення “загальної колективізації”.

1941 — На горі Рашмор (США) завершене спорудження найбільшого пам’ятника світу — 18-метрові голови чотирьох президентів.

1952 — У Тихому океані США провели випробування першої водневої бомби.

1956 — Американський адмірал Г. Дуфек став першою людиною, яка приземлилася на літаку на Південному полюсі.

1961 — Почала діяти найбільша в СРСР теплова електростанція — Придніпровська ГРЕС.

1984 — Сикхський терорист убив прем’єр-міністра Індії Індіру Ганді.

1995 — Верховна Рада України ухвалила Закон України про приєднання до Статуту Ради Європи.

1999 — У другий тур президентських виборів в Україні пройшли Леонід Кучма і Петро Симоненко.

Яке сьогодні церковне свято:

31 жовтня віряни вшановують пам’ять святого Луки, який є автором чотирьох Євангелій.

Прикмети:

Якщо в цей день хмари пливуть з півночі на південь – до сонячної погоди, а з півдня на північ – до негоди.

Якщо сніг не випаде, то зима настане нескоро.

Що не можна робити 31 жовтня:

У цей день не можна віддавати з дому сіль.

Не можна вживати гострі страви.

Іменини святкують: Йосип, Юлій, Лука, Марина, Злата, Юліана, Гаврило, Давид, Юліан, Семен.