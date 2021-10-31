Про це повідомляють #Букви.
А ще сьогодні Хелловін.
Цей день в історії:
1517 — чернець-августинець, філософ і теолог Мартін Лютер оприлюднив 95 тез проти індульгенцій.
1815 — британець Гемфрі Деві запатентував шахтарську лампу.
1864 — Невада стала 36-м штатом США.
1902 — Прокладений перший телеграфний кабель через Тихий океан — з Канади в Австралію.
1929 — Газета “Правда” закликала до проведення “загальної колективізації”.
1941 — На горі Рашмор (США) завершене спорудження найбільшого пам’ятника світу — 18-метрові голови чотирьох президентів.
1952 — У Тихому океані США провели випробування першої водневої бомби.
1956 — Американський адмірал Г. Дуфек став першою людиною, яка приземлилася на літаку на Південному полюсі.
1961 — Почала діяти найбільша в СРСР теплова електростанція — Придніпровська ГРЕС.
1984 — Сикхський терорист убив прем’єр-міністра Індії Індіру Ганді.
1995 — Верховна Рада України ухвалила Закон України про приєднання до Статуту Ради Європи.
1999 — У другий тур президентських виборів в Україні пройшли Леонід Кучма і Петро Симоненко.
Яке сьогодні церковне свято:
31 жовтня віряни вшановують пам’ять святого Луки, який є автором чотирьох Євангелій.
Прикмети:
- Якщо в цей день хмари пливуть з півночі на південь – до сонячної погоди, а з півдня на північ – до негоди.
- Якщо сніг не випаде, то зима настане нескоро.
Іменини святкують Йосип, Юлій, Лука, Марина, Злата, Юліана, Гаврило, Давид, Юліан, Семен.