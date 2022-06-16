Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України у Telegram.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 297, Харківській — 170, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 54, Херсонській — 52, Миколаївській — 48, Запорізькій — 30, Сумській — 17.
14 червня до лікувального закладу доставлено 2-місячне немовля, яке отримало важкі поранення внаслідок обстрілу військами РФ Вугледару Донецької області.
Вчора через авіаційний удар окупантів по житловим будинкам в Маріуполі загинули дві родини та їхні п’ятеро дітей.
Також стало відомо, що 24 лютого на виїзді з села Мартове Харківської області мати з 16-річним сином потрапили під танковий обстріл, у результаті чого дитина отримала осколкове поранення.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2000 закладів освіти. З них 208 зруйновано повністю.
- Нагадаємо, що ще вчора прокурори зазначали, що 313 дітей загинуло та понад 579 поранено внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
- Також керівництво шкіл у Маріуполі забороняє підліткам, що навчались в україномовних школах використовувати українську навіть на перервах.
- Водночас 10-річний хлопчик Остап із Шепетівки заощадив 300 доларів, щоб придбати портативний зарядний пристрій на сонячній батареї для зенітників.