Електорат кандидата в президенти США Берні Сандерса від Демократичної партії розширюється. У лютому 32% виборців-демократів заявили про готовність підтримати його на виборах. У січні таких було 23%.

Свою думку з цього приводу висловив Грег Сарджент, автор The Washington Post.

Однією з головних проблем виборчої кампанії Сандерса спочатку називали вузькопрофільність його електорату. Результати праймеріз в Айові показали, що свої голоси за кандидата віддали молоді виборці. Більшість з них або не мала вищої освіти, або вважала, що дотримується ліберальних поглядів.

Але з того часу Сандерс заручився підтримкою серед населення похилого віку, освічених громадян, виборців з помірними поглядами, а також афроамериканського населення. Ще трохи зусиль, і Сандерс зуміє досягти певного “прориву”, розширивши межі електорату ще більше.

Новие опитування Post і ABC News показало, що Сандерс виступає за національне лідерство. Він став кандидатом, за якого на президентських виборах в 2020 році готові проголосувати представники різних верств суспільства.

У лютому 32% виборців-демократів і незалежних заявили про готовність проголосувати за Сандерса. У січні таких було 23%.

Екс-віце-президента Джо Байдена в січні готові були підтримати 32% виборців. Тепер цей показник знизився на 16%.

Завдяки величезним сумам, витраченим на рекламу, просування, популяризацію імені, мер Нью-Йорка Майкл Блумберг посилив позиції на 14%.

Йому вдалося поборотися за третю позицію з Елізабет Уоррен, у якої 12% підтримки.

У порівнянні з січневими результатами, Сандерс посилив свої позиції серед помірних/консервативних демократів до 28%. Він подвоїв свої показники серед афроамериканців – до 28%.

Наразі він намагається залучити виборців старшого віку. У нього небагато виборців серед білих американців, які мають вищу освіту.

Фактично, в кожній соціально-демографічній групі у Сандерса близько 20% виборців. Виняток складає лише група людей старшого віку.

У той же час електорат, який був у нього спочатку, виріс до 50%. Наприклад, на його боці 50% молодих виборців-ліберал-демократів, 35% – білих без вищої освіти, 39% серед лібералів.

“Очевидно, треба буде пройти ще дуже довгий шлях. Ми дізнаємося більше після праймеріз в Неваді і в Південній Кароліні, в яких беруть участь більш різноманітні виборці, ніж в штатах Айова і Нью-Гемпшир, які були так гостинні до Сандерса”, – написав автор.

Різні рейтинги та опитування вказують на те, що сприйняття “виборності” Сандерса розширюється, тому що він перемагає в праймеріз і лідирує в опитуваннях. При цьому, раніше головним претендентом на перемогу на виборах президента США називали віце-президента Джо Байдена, підтримка якого нині стрімко падає.