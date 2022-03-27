Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

Попри значні втрати, ворог продовжує вести військову агресію проти України. За наявною інформацією, до шпиталів у Севастополі в тимчасово окупованому Криму щодня прибуває від 50 до 100 поранених військовослужбовців армії РФ. Морально-психологічний стан армії ворога залишається низьким, повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Також стало відомо, що на маршрутах руху російських військових територію Білорусі зафіксовано факти продажу російськими солдатами палива та провізії або їх обміну на спиртні напої. Ворог намагається відновити тилове постачання та поповнити втрати автомобільної техніки. На тимчасово окупованих територіях ворог продовжує залякувати цивільне населення. Відомо про непоодинокі випадки мародерства, викрадення людей та майна.

На Донецькому на Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил вдалося відбити 7 атак ворога. Знищено 8 танків, 8 одиниць іншої броньованої техніки, 3 автомобілі та 1 міномет ворога. Втрати особового складу ворожого війська встановлюються. Повітряним силам вдалося збити 1 літак супротивника, 12 безпілотників та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних сил ЗСУ здійснювала винищувальне прикриття військ та об’єктів. Ударна авіація завдала ударів по визначених цілях та об’єктах ворога, повідомляють у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.