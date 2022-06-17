Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За інформацією ювенальних прокурорів, станом на ранок 17 червня 2022 року більш як 900 дітей постраждали в Україні від повномасштабного вторгнення російських загарбників. З них – 322 дитини загинуло та більш як 581 поранено.

Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше дійте постраждало у Донецькій області – 301, Харківській – 170, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17.

Також під час встановлення кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 2 дівчаток 12 років та хлопчика і дівчинки 5 років внаслідок обстрілів російськими бойовиками Маріуполя у період з березня по травень.

Окрім того, армією російських загарбників було пошкоджено 2028 закладів освіти. З них 209 зруйновано повністю.