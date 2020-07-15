На цей час 33% українців не вважають президента України Володимира Зеленського чесною людиною.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова та Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва”.

40,5% громадян погоджуються, що президент Володимир Зеленський є чесною і порядною людиною, але про більшість членів його політичної команди не можна цього сказати“, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що 9% українців ухиляються від відповіді про чесність Зеленського, а 33% вважають, що ані президент, ані більша частина людей з його політичної команди не є чесними й порядними людьми.

Відзначається, що соціологічне дослідження було проведено з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

