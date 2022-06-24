Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.
Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 335, Харківській – 177, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 55, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 31, Сумській – 17.
23 червня внаслідок вибуху фосфорної бомби в Сумській області 13-річний хлопчик отримав опіки ніг фосфорною речовиною. Також цього дня через обстріли військами РФ цивільної інфраструктури міста Чугуїв Харківської області та руйнації житлових будинків було травмовано двох дітей 9 та 6 років.
Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 5 осіб та поранення 5 дітей через обстріли окупантами Волноваського району Донецької області.
Внаслідок обстрілів з березня по травень російськими загарбниками житлових будинків у Маріуполі загинуло 9 дітей та 8 дітей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
Загалом через бомбардування та обстріли військами РФ пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю.
- Станом на початок 121-ої доби повномасштабної російсько-української війни, окупанти не припиняють наступальної операції у Східній операційній зоні. Мета росіян – повний контроль над територіями Донецької та Луганської областей. Також ворог продовжує блокувати українські порти у Чорному морі та намагається утримати тимчасово захоплені території Запорізької і Херсонської областей.
- На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), найближчими тижнями наступ російської армії в Україні може припинитись через довготривалі та виснажливі бої у Сєвєродонецьку (Луганська область).
- Раніше повідомлялося, що з 24 лютого 2022 року, коли Росія здійснила повномасштабний наступ на територію України, до 14 червня 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 9 983 жертви серед цивільного населення.