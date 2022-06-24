338 дітей загинуло та понад 610 поранено через військову агресію російських окупантів в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 335, Харківській – 177, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 55, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 31, Сумській – 17.

23 червня внаслідок вибуху фосфорної бомби в Сумській області 13-річний хлопчик отримав опіки ніг фосфорною речовиною. Також цього дня через обстріли військами РФ цивільної інфраструктури міста Чугуїв Харківської області та руйнації житлових будинків було травмовано двох дітей 9 та 6 років.

Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 5 осіб та поранення 5 дітей через обстріли окупантами Волноваського району Донецької області.

Внаслідок обстрілів з березня по травень російськими загарбниками житлових будинків у Маріуполі загинуло 9 дітей та 8 дітей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Загалом через бомбардування та обстріли військами РФ пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю.