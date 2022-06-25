339 дітей загинуло та понад 611 поранено через військову агресію російських окупантів в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 335, Харківській – 179, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 55, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 31 та Сумській – 17.

Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що внаслідок авіаційного обстрілу російськими військами 9 березня у місті Ізюм Харківської області загинула родина разом з 14-річним сином.

Також 6 квітня внаслідок артилерійського обстрілу, у селі Вільхівка Харківської області було поранено 16-річного хлопця.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю.