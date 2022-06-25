Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.
Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 335, Харківській – 179, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 55, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 31 та Сумській – 17.
Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що внаслідок авіаційного обстрілу російськими військами 9 березня у місті Ізюм Харківської області загинула родина разом з 14-річним сином.
Також 6 квітня внаслідок артилерійського обстрілу, у селі Вільхівка Харківської області було поранено 16-річного хлопця.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю.
- Станом на початок 122-ої доби повномасштабної російсько-української війни, найактивніші бойові дії тривають у Донецькій та Луганській областях. Водночас ворог не припиняє завдати ракетних обстрілів по інших українських регіонах. Зокрема у ніч на 25 червня окупанти здійснили масований ракетний удар по різноманітних областях.
- Триває 122-га доба повномасштабної російсько-української війни. За цей час російські окупанти втратили понад 34 тисячі своїх армійців та тисячі одиниць різноманітної військової техніки.
- У міністерстві оборони США повідомили, коли Україна отримає нову партію реактивних систем залпового вогню HIMARS.