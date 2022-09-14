Ексголову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера визнали винним у справі нападу на журналістів "Схем" Кирила Овсяного та Олександра Мазура. Суд оголосив Мецгеру вирок - 3400 гривень штрафу.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Окрім Євгена Мецгера винними також визнали колишнього директора департаменту банківської безпеки установи Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки “Укрексімбанку” Олега Осіпова. Їм також призначили покарання у вигляді штрафу.

Під час оголошення вироку суддя Голосіївського райсуду Києва Микола Дідик наголосив, що Євген Мецгер визнається винним у порушенні ч. 1 та ч. 3 ст. 171 Кримінального кодексу України – Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища. За таке правопорушення Євгену Мецгеру доведеться сплатити 200 неоподаткованих мінімумів штрафу (3400 гривень) без позбавлення права обіймати певні посади.

Щодо Ігоря Тельбізова та Олега Осіпова – обох суд визнав винними за ч. 1 та ч. 2 ст. 171 та ч. 1 ст. 126 – Побої та мордування. Обом суд призначив по 1700 гривень штрафу.

У коментарі “Радіо Свобода” Євген Мецгер повідомив, що буде спілкуватись зі своїми адвокатами щодо того чи варто подавати апеляцію на вирок суду.

Також Мецгер повідомив, що не проти у майбутньому обіймати державну посаду, “якщо випаде така нагода” і в нього “буде таке бажання”.

“Якщо я буду потрібен державі – так, буду. Якщо не потрібен, то не буду. Але я вважаю, що в мене достатньо є навичок, скілів, які можуть бути потрібні державі ще”, – додав він.

Тельбізов коментуючи вирок суду зауважив, що не хоче його обговорювати.

“І сьогодні є набагато важливіші справи, ніж обговорювати, хто тут чим задоволений. З того моменту, як вийшли з системи, ми працюємо, служимо, продовжуємо. Тому це – дрібниці життя, які сьогодні тут відбулись”, – сказав він.

Зазначається, що покарання у вигляді штрафу та без позбавлення права обіймати посади, суд просили прокурори.

Адвокат журналістів “Схем” Анатолій Попов зауважив, що суд, фактично, виніс той вирок, який просила прокуратура.

“Штраф – це те, що просила прокуратура. Ми будемо обговорювати питання необхідності подання апеляційної скарги від нас, коли ознайомимося з повним текстом судового рішення. Ми запитували, чому прокуратура не просила покарання у вигляді відсторонення від можливості обіймати певні посади. Нам повідомили, що це узгоджено з керівництвом прокуратури. Я хочу відзначити, що ми не дуже задоволені діями прокуратури в цій кримінальній справі. Бо десь із кінця жовтня було очевидно, що прокуратура не зацікавлена в нормальному розслідуванні. Ми про це дізналися 10 листопада 2021-го, коли ознайомилися з матеріалами справи. Згодом ми дізналися, що закрита 146 стаття ККУ – це незаконне позбавлення волі осіб. Нам через суд довелося її відновлювати”, – сказав він.

Потерпілі оскаржують безпідставне, на їхню думку, закриття кримінального провадження за найтяжчою, 146 статтею ККУ – Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Стаття передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Прокурорка Голосіївської окружної прокуратури Києва Євгенія Литвинчук від коментарів журналістам у залі суду відмовилася.

ДОВІДКА: 4 жовтня 2021 року під час інтерв’ю з Євгеном Мецгером журналіст “Схем” запитав його про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який банк видав бізнесмену, чия компанія сплачує податки угрупованню “ДНР”. Мецгеру не сподобалося запитання і він наказав охороні “забрати камери” в журналістів та “дістати з них касети”.

Після цього наказу Мецгера співробітники банку застосували фізичну силу до оператора “Схем”, відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео.

Водночас в “Укрексімбанку” заявили, що журналісти програми “Схеми” намагалися протиправно заволодіти даними з обмеженим доступом і використовували незаконні методи отримання інформації. Установа планує звернутися до правоохоронців.

Попри те, що співробітник банку забрали у журналістів камери й видалили відео, “Схеми” за допомогою технічних спеціалістів зуміли відновити кадри нападу під час інтерв’ю в державному “Укрексімбанку”.

Вже 6 жовтня 2021 року голова правління “Укрексімбанку” Євген Мецгер склав повноваження на час розслідування після нападу на журналістів програми “Схеми” та перепросив за свою поведінку.

7 жовтня 2021 року Голосіївське управління поліції за погодженням прокурорів вручило повідомлення про підозру голові правління “Укрексімбанку” Євгену Мецгеру та охоронцю банку за напад на журналістів “Схем”. Наступного дня Євгену Мецгеру повідомили про нову підозру інкримінуючи перешкоджання діяльності журналістів та незаконне утримання людей.

11 жовтня 2021 року голова правління державного “Укрексімбанку” Євген Мецгер написав заяву про звільнення. Того ж дня суд обрав запобіжні заходи трьом працівникам державного “Укрексімбанку”.

Також 11 жовтня 2021 року наглядова рада державного “Укрексімбанку” звільнила Євгена Мецгера, підозрюваного в злочині проти журналістів, з посади голови правління.

2 листопада 2021 року правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох підозрюваних у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів програми “Схеми” у приміщенні державного “Укрексімбанку”.

Водночас 11 листопада 2021 року стало відомо, що директора департаменту банківської безпеки “Укрексімбанк” Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова, які застосували силу до журналістів програми “Схеми”, поновили на посадах. Співробітники банку їхнє повернення зустріли оплесками.

Однак вже 13 листопада 2021 року Тельбізова та Осіпова звільнили з “Укрексімбанку.”

У понеділок 29 листопада 2021 року о 15:00 у Голосіївському районному суді міста Києва відбулось перше засідання по справі щодо нападу на знімальну групу “Схем” в “Укрексімбанку”. Під час підготовчого засідання суду обвинувачені своєї провини не визнали.