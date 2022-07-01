Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.
Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 339, Харківській – 185, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.
В ніч на 1 липня російські війська здійснили ракетний обстріл Білгород-Дністровського району Одеської області. Внаслідок цього загинув 10-річний хлопчик, поранення отримали двоє дітей – 4 та 17 років.
Також 28-29 червня через обстріл окупантами цивільної інфраструктури у місті Лисичанськ Луганської області загинула дівчинка 13 років.
29 червня внаслідок обстрілу ворогом села Павлівка Мар’їнського району Донецької області було поранено 5-річного хлопчика.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю.
- Станом на початок 128-ої доби повномасштабної російсько-української війни основні зусилля ворога зосереджені на захопленні міста Лисичанськ (Луганська область) та траси Лисичанськ-Бахмут. Не припиняються обстріли й інших українських населених пунктів, найчастіше тих, які межують з РФ чи тимчасово окупованими територіями.
- У ніч на 1 липня російські окупанти випустили з Чорного моря декілька ракет по Одеській області, які влучили у багатоповерхівку та базу відпочинку. Як наслідок, загинуло понад десяток осіб, а ще понад 30 – поранено. Серед жертв є діти.
- 1 липня уряд Австралії запровадив нові антиросійські санкції. Вони торкнулись росіян, які вважаються наближеними до президента РФ Володимира Путіна. Зокрема йдеться про ексгімнастку Аліну Кабаєву, двоюрідного брата та племінників Путіна.