343 дитини загинуло та понад 635 поранено через військову агресію російських окупантів в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 339, Харківській – 185, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.

В ніч на 1 липня російські війська здійснили ракетний обстріл Білгород-Дністровського району Одеської області. Внаслідок цього загинув 10-річний хлопчик, поранення отримали двоє дітей – 4 та 17 років.

Також 28-29 червня через обстріл окупантами цивільної інфраструктури у місті Лисичанськ Луганської області загинула дівчинка 13 років.

29 червня внаслідок обстрілу ворогом села Павлівка Мар’їнського району Донецької області було поранено 5-річного хлопчика.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю.