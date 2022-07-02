Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.
Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 340, Харківській – 185, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.
1 липня внаслідок авіаудару російських загарбників по цивільній інфраструктурі міста Бахмут Донецької області поранення отримав 11-річний хлопчик.
Також стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу російськими військами 27 червня ТЦ “Амстор” у місті Кременчук постраждала 9-річна дитина.
За добу зросла кількість потерпілих внаслідок ракетного обстрілу Білгород-Дністровського району Одеської області, який стався 1 липня. Протягом дня стало відомо, що ще одна дитина загинула та троє отримали травми: 2-річна дівчинка й двоє хлопчиків віком 8 та 13 років. Стан двох дітей вкрай важкий.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю.
- Станом на початок 129-ої доби повномасштабної війни, російські окупанти подовжують активні наступальні дії у Донецькій та Луганській областях. Разом з тим російські армійці не припиняють обстрілювати українські населені пункти. Найчастіше під обстрілами опиняються регіони, які межують з РФ чи тимчасово окупованими територіями, однак загроза завдання ракетних ударів зберігається по всій Україні.
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що протягом 1 липня російські армійці не припиняли наступ на місто Лисичанськ (Луганська область). Закріпивши позиції на місцевому нафтопереробному заводі, окупанти намагаються оточити місто і перерізати транспортне сполучення з Україною.
- Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що окупанти застосовують велику кількість сил та засобів для захоплення останнього форпосту Луганщини – міста Лисичанськ.