344 дитини загинуло та понад 640 поранено через військову агресію російських окупантів в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 340, Харківській – 185, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.

1 липня внаслідок авіаудару російських загарбників по цивільній інфраструктурі міста Бахмут Донецької області поранення отримав 11-річний хлопчик.

Також стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу російськими військами 27 червня ТЦ “Амстор” у місті Кременчук постраждала 9-річна дитина.

За добу зросла кількість потерпілих внаслідок ракетного обстрілу Білгород-Дністровського району Одеської області, який стався 1 липня. Протягом дня стало відомо, що ще одна дитина загинула та троє отримали травми: 2-річна дівчинка й двоє хлопчиків віком 8 та 13 років. Стан двох дітей вкрай важкий.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю.