Народні депутати України терміново внесли зміни до Держбюджету на 2022 рік у зв'язку із визнанням Росією незалежності "Л/ДНР". Нардепи скерували на оборону України 23 млрд гривень. На закупівлю необхідних речей армії виділено 9 млрд грн. Загалом витрати та доходи збільшено на 26,5 млрд грн.

Про це інформують #Букви.

Відповідний проєкт закону № 7012-д був проголосований нардепами сьогодні. Його підтримали 345 народних обранців.

Варто зазначити, що законопроєкт № 7012, який став основою ухваленого сьогодні № 7012-д, був зареєстрований у парламенті ще 3 лютого, проте його поспіхом удосконалювали незадовго до сьогоднішнього голосування. Після ухвалення документ невідкладно має підписати голова ВРУ Руслан Стефанчук.

Згідно з проєктом закону, фінансування збільшать:

на 16 млрд грн для Міністерства оборони

на 6,1 млрд грн для Міністерства внутрішніх справ (зокрема для Держприкордонслужби та Нацгвардії)

на 600 млн грн для Головного управління розвідки

Також на 9,1 млрд грн збільшать фінансування програми “Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт, озброєння, військової техніки, засобів та обладнання”. Відтак загальне фінансування цієї програми становитиме 37,5 млрд грн.

3,1 млрд гривень виділено на обслуговування держборгу.

Також кошти будуть спрямовані на:

Військово-цивільні адміністрації Донецької та Луганської областей (по 100 млн грн на кожну)

Забезпечення водою Донецької області (200 млн грн)

Кошти планують отримати завдяки перевиконанню дохідної частини бюджету за перші два місяці 2022 року (збільшення доходів від ПДВ на ввезені в Україну товари). Окрім цього, нардепи врахували грант від Євросоюзу на суму 90 млн євро.