Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора України у Telegram.
Втім, ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 346, Харківській — 186, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 61, Миколаївській — 53, Херсонській — 52, Запорізькій — 31.
Нещодавно стало відомо про смерть 4-річної дівчинки, яка була тяжко поранена 3 липня внаслідок обстрілів окупантами міста Бахмут Донецької області.
5 липня російські війська обстріляли Печеніги в Харківській області. Поранення отримав 2-річний хлопчик.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2108 закладів освіти. З них 215 зруйновано повністю.
- Також протягом червня до України вдалось повернути 44 дитини, яких раніше було незаконно вивезено на територію РФ чи тимчасово окупованих територій.
- Зокрема на тимчасово окупованих територіях росіяни примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою, а у разі відмови погрожують позбавити їх батьківських прав.
- Водночас у РФ школярі будуть вивчати «визнання» Кремлем так званих квазіутворень «ЛНР» та «ДНР». Тему вже внесли до курсу сучасної російської історії.