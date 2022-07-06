Станом на 6 липня 2022 року 346 дітей загинули та понад 645 поранено через військову агресію російських окупаційних військ в Україні.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора України у Telegram.

Втім, ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 346, Харківській — 186, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 61, Миколаївській — 53, Херсонській — 52, Запорізькій — 31.

Нещодавно стало відомо про смерть 4-річної дівчинки, яка була тяжко поранена 3 липня внаслідок обстрілів окупантами міста Бахмут Донецької області.

5 липня російські війська обстріляли Печеніги в Харківській області. Поранення отримав 2-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2108 закладів освіти. З них 215 зруйновано повністю.