Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.
Станом на 9 липня 2022 року, більше ніж 994 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.
Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 348, Харківській – 186, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.
Також було виявлено, що 7 липня внаслідок обстрілів окупантами м. Бахмут Донецької області отримав тяжкі поранення 12-річний хлопчик.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2116 закладів освіти. З них 216 зруйновано повністю.
- Станом на початок 136-ої доби повномасштабного вторгнення РФ, українські воїни відбили наступ росіян, які намагались захопити Вуглегірську ТЕС та покращити тактичне положення у районі Доломітного.
- Протягом п’ятниці, 8 липня, у Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинуло 5 мирних жителів. Ще 8 людей отримали поранення.