Станом на 12 липня 2022 року, 348 дітей загинуло та понад 650 поранено через військову агресію росіян в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 348, Харківській — 190, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 61, Миколаївській — 53, Херсонській — 52, Запорізькій — 31.

11 липня внаслідок масованих обстрілів військами РФ цивільної інфраструктури Харкова загинув 17-річний юнак, отримали поранення різного ступеня тяжкості двоє хлопчиків 4 та 16 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2121 заклад освіти. З них 216 зруйновано повністю.