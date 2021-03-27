35% американських громадян, близько 120 мільйонів осіб, вже отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомили на сайті Центру по контролю й профілактики захворювань США (CDC).

25 березня президент США Джо Байден встановив новий план щодо темпів вакцинації проти коронавірусу в країні. За 100 днів його президента збираються вакцинувати 200 мільйонів американців.

Щоб стежити за реалізацією встановленого плану, на головній сторінці сайту Білого дому встановили спеціальний графік, на якому зазначено – яка кількість американців отримала першу дозу вакцини проти коронавірусу, скільки конкретно вакцин було зроблено, а також – скільки ще необхідно зробити, щоб досягти мети, встановленої президентом.

“8 грудня я говорив про те, що я хотів би домогтися вакцинації на рівні 100 мільйонів в перші 100 днів (президентства, – ред.). На 58 день нам вдалося досягти цієї цифри. Ми випередили план. Друга наша ціль – до 100-го дня – вакцинація на рівні 200 мільйонів осіб. Так, ви правильно зрозуміли – 200 мільйонів вакцинацій за перші 100 днів. Я розумію, що це дуже оптимістичні плани, у два рази перевищують те, що ми запланували. Жодна інша країна не підійшла навіть близько до таких цифр. Я сподіваюся, ми зможемо цього домогтися “, – сказав Байден під час пресконференції 25 березня.

На сайті CDC представлена ​​інтерактивна карта, на якій можна простежити – як багато жителів того чи іншого штату вже отримали перші дози вакцини проти коронавірусу.

Найтемніші штати – лідери по вакцинації. Серед них: Південна Дакота, Північна Дакота, Нью-Мексико, Оклахома, Аляска, Гаваї, Вісконсин, Західна Вірджинія, Массачусетс, Мейн і округ Колумбія.