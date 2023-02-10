Про це повідомляє Reuters.
“Ми йдемо в тому напрямку, що нам не знадобиться бойкот, тому що всі країни одностайні”, — сказала міністерка спорту Литви Юргіта Сюгздініене.
Крім того, в онлайн-зустрічі 35 міністрів брав участь й президент України Володимир Зеленський. За словами речника литовського міністерства спорту, учасники обговорювали заклик до заборони. Зеленський наголосив, що принципи нейтралітету не можна застосовувати до російського вторгнення в Україну.
Водночас міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук сказав, що варто створити команду з біженців, куди б змогли увійти деякі російські та білоруські спортсмени. Він назвав це “компромісом”: “Це може бути компромісом для МОК – створити команду біженців, до якої могли б увійти люди російської та білоруської національності, які є дисидентами”, – додав Бортнічук.
Нагадаємо, що 2 лютого Міжнародний олімпійський комітет заявив, що рішення стосовно участі громадян Росії та Білорусі в Олімпійських іграх-2024 ще не ухвалено. Нині обговорюють питання їхньої участі у змаганнях в Азії.
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