35 країн, зокрема йдеться про США, Німеччину, Францію, Велику Британію та Японію, вимагатимуть відсторонення російських та білоруських спортсменів від участі в Олімпійських іграх 2024 року.

Про це повідомляє Reuters.

“Ми йдемо в тому напрямку, що нам не знадобиться бойкот, тому що всі країни одностайні”, — сказала міністерка спорту Литви Юргіта Сюгздініене.

Крім того, в онлайн-зустрічі 35 міністрів брав участь й президент України Володимир Зеленський. За словами речника литовського міністерства спорту, учасники обговорювали заклик до заборони. Зеленський наголосив, що принципи нейтралітету не можна застосовувати до російського вторгнення в Україну.

Водночас міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук сказав, що варто створити команду з біженців, куди б змогли увійти деякі російські та білоруські спортсмени. Він назвав це “компромісом”: “Це може бути компромісом для МОК – створити команду біженців, до якої могли б увійти люди російської та білоруської національності, які є дисидентами”, – додав Бортнічук.

Нагадаємо, що 2 лютого Міжнародний олімпійський комітет заявив, що рішення стосовно участі громадян Росії та Білорусі в Олімпійських іграх-2024 ще не ухвалено. Нині обговорюють питання їхньої участі у змаганнях в Азії.