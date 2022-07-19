353 дитини загинуло та понад 662 отримали поранення різного ступеня тяжкості через військову агресію російських окупантів в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Більше ніж 1015 дітей постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

15 липня у Херсоні російські загарбники вбили матір та її малолітню доньку. Також стало відомо ще про трьох дітей, які отримали 14 липня поранення внаслідок ракетного обстрілу ворогом центру м. Вінниця.

Крім цього, 15 липня під вогнем окупантів вкотре був Бахмутський район Донецької області. В селі Верхньокам’янське отримала поранення 14-річна дівчина, а в селі Свято-Покровське – 16-річна.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 353, Харківській – 191, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52 та Запорізькій – 31.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2138 закладів освіти. З них – 221 зруйновано повністю.