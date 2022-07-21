Станом на ранок 21 липня 2022 року більше 1 039 дітей постраждали через військову агресію російських окупантів в Україні. 358 дитини загинуло та понад 681 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 361, Харківській — 194, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 61, Миколаївській — 53, Херсонській — 52, Запорізькій — 40.

20 липня внаслідок масового обстрілу ворогом Харкова загинув 13-річний хлопчик, 15-річна дівчинка отримала поранення.

Також під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що 19 червня внаслідок артилерійських обстрілів села Іванівка Харківської області отримала поранення 16-річна дівчина.

Водночас моніторингом платформи збору доказів злочинів warcrimes.gov.ua встановлено, що внаслідок обстрілів житлових кварталів Маріуполя з 24 лютого по 29 березня загинуло четверо дітей віком від 7 до 15 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2185 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.