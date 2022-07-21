Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 361, Харківській — 194, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 61, Миколаївській — 53, Херсонській — 52, Запорізькій — 40.
20 липня внаслідок масового обстрілу ворогом Харкова загинув 13-річний хлопчик, 15-річна дівчинка отримала поранення.
Також під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що 19 червня внаслідок артилерійських обстрілів села Іванівка Харківської області отримала поранення 16-річна дівчина.
Водночас моніторингом платформи збору доказів злочинів warcrimes.gov.ua встановлено, що внаслідок обстрілів житлових кварталів Маріуполя з 24 лютого по 29 березня загинуло четверо дітей віком від 7 до 15 років.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2185 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.
- Раніше у Вінниці рідні, друзі та містяни прощаються з чотирирічною Лізою Дмитрієвою, яка загинула 14 липня від ракетного обстрілу. Мама дівчинки — в одній із лікарень міста з травмою черева.
- Також Вашингтон включив Росію до країн, які беруть участь у політиці або моделі торгівлі людьми та примусової праці. США вважають, що РФ використовує і тих, чиї сили безпеки або збройні групи, підтримувані урядом, використовують дітей як солдатів.
- Перед початком навчального року представники ДСНС та поліції будуть перевіряти наявність та готовність бомбосховищ у закладах освіти, а також разом з освітянами проведуть низку профілактичних заходів.