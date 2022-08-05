359 дітей загинули та понад 700 отримали поранення різного ступеню тяжкості через військову агресію російських загарбників на території України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Станом на ранок 5 серпня 2022 року більше як 1059 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 371, Харківській – 195, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 57, Херсонській – 54 та Запорізькій – 40.

Крім того, 4 серпня внаслідок обстрілу окупантами зупинок громадського транспорту у центрі Торецька Донецької області поранення отримали троє дітей віком від 8 до 15 років.

Також стало відомо про загибель 14-річного хлопчика внаслідок обстрілів Маріуполя Донецької області на початку широкомасштабної війни РФ проти України.

Під час виявлення злочинів, вчинених окупантами на території Донецької області, стало відомо про поранення внаслідок обстрілів ще чотирьох дітей.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2211 закладів освіти. З них 230 зруйновано повністю.