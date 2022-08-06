361 дитина загинула та понад 702 отримали поранення різного ступеню тяжкості через військову агресію російських загарбників на території України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Станом на ранок 6 серпня 2022 року більше як 1063 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей: у Донецькій області – 371, Харківській – 197, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 58, Херсонській – 55 та Запорізькій – 40.

Крім того, 5 серпня внаслідок обстрілу Миколаєва отримав поранення 13-річний хлопчик.

Також стало відомо, що 28 липня через обстріли с. Чорнобаївка Херсонської області отримав поранення малолітній хлопчик. Під час розслідувань було виявлено, що 22 березня внаслідок обстрілів м. Ізюм Харківської області отримав смертельні поранення 6-річний хлопчик.

21 червня внаслідок обстрілів с. Малі Проходи Харківської області від отриманих тілесних ушкоджень загинув 12-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2211 закладів освіти. З них – 230 зруйновано повністю.